Войната в Иран::

Сгрешихме за Путин, защото изхождахме от логиката, а решението за нахлуване в Украйна беше нелогично

21 септември 2026, 12:21 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Сгрешихме за Путин, защото изхождахме от логиката, а решението за нахлуване в Украйна беше нелогично

"Мисля, че сгрешихме, защото разчитахме на логиката, а решението за нахлуване в Украйна беше нелогично. Това е класическият проблем на рационалните хора, когато се сблъскват с ирационалността на диктаторите." Думите са на бившия премиер на Израел и лидер на опозицията Яир Лапид, който коментира Владимир Путин и инвазията му в Украйна в интервю за "Еш Атид".

Въпросът на журналиста към него бе следният: "Докато работехте върху романа си "Залез в Москва", прекарахте шест години в изучаване на Русия, включително пътувания до там, за да съберете изследователска информация. А в началото на февруари 2022 г., вече като външен министър, казахте, че не очаквате скоро военна конфронтация между Русия и Украйна. Няколко седмици по-късно започна пълномащабното нахлуване. Какво погрешно разбрахте за Русия или Путин тогава?"

След като казва, че решението на Путин за инвазията е било нелогично и точно затова е объркало всички, влючително него самия, Яир Лапид пояснява още:

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"Какво пропуснах? Същото, което пропуснаха ЦРУ, американската администрация и европейците. Никой не мислеше, че това ще се случи, защото беше толкова безсмислено – и продължава да е безсмислено. Когато се случи, хората бяха ужасени, защото нямаше смисъл: голяма демократична страна е атакувана в Европа през XXI век без причина. Да, сгреших, както и всички останали."

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Владимир Путин цитати Яир Лапид война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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