Правителството на Гюров:

24 март 2026, 17:16 часа 568 прочитания 0 коментара
Вярвам на Иран повече, отколкото на Доналд Тръмп, защото той не можеше да признае истината, дори когато многократно биваше шамаросван в лицето с нея

Думите са на бившия директор на ЦРУ Джон Бренан, който с тях визира поведението на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Иран. Бренан беше категоричен - Тръмп сега ще говори как иранците пращали сигнали за мирна сделка, защото се чуди как да се измъкне от кашата, която забърка и няма нищо по-далечно вярно от становището му, че Иран отчаяно желае мир и сделка.

Не вярвам, че някой от иранското правителство говори от името на самото управление - да, отделни фигури вероятно говорят, но от свое име, заяви Бренан.

Малко е нечестно – печелиш война, те нямат право да блокират Ормузкия проток

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп цитати Джон Бренан война Иран
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес