Влизаме много по-безопасно в епидемиологичната обстановка, отколкото в бюджета

Думите от заглавието са на Любомир Киров, председател на националното сдружение на общопрактикуващите лекари, изречени в студиото на БНТ. По отношение на грипа, доц. Киров уточни, че опашките в поликлините пред лекарските кабинети са и в други посока, но към момента няма епидемия от грип, няма и такива данни.

Ще се справим и с грипа

Снимка: БГНЕС

"Ваксинирането срещу грип има положителен ръст нагоре, така че всичко взето заедно, плюс промените в климата, води до такава ситуация, че няма много случай на грип. Януари месец идва по-голяма вълна на грипа, но ще се справим", увери медикът.

Според него от профилактичните прегледи, които се правят на хората над 18-годишните - около от 20 до 30% не са извършените назначените от лекарите изследвания. Все още не сме свикнали да си обръщаме внимание на здравословното състояние, уточни д-р Киров.

Д-р Любомир Киров коментира и заложеното увеличение на заплатите на младите лекари в бюдета в размер на 30 млн. евро от обещани 230 млн. евро. "В предишния бюджет не се виждахме, ако говорим за специализантите. Нищо не се спомена за тези, които специализират обща медицина", коментира той.

Д-р Киров добави, че през последните години желаещите да специализират обща медицина е по-голям, но няма достатъчно обучителни практики.

Според него трябва да се очаква да се задържат постоянно всички лекари в България и до живот. "Няма как един лекар постоянно да остане в България, а някой отиват на гурбет и се връщат с много повече пари", сподели още председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

