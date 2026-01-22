Заради една глупава съдебна конституционна реформа те бяха с Пеевски и Борисов и ги излъгаха

Думите от заглавието са на лидера на МЕЧ Радостин Василев. Той ги изрече пред БНТ при въпрос дали Андрей Гюров може да е служебен премиер. Василев смята, че именно Гюров е единственият възможен избор и може да направи наистина честни избори - "всички останали са обслужващ персонал на статуквото". Ако Гюров стане служебен премиер, очаквам 2 часа по-късно да уволни всички началници на областните дирекции на МВР (ОДМВР), да арестува 500-1000 души, коли на жандармерията да влязат в Буковлък, на десетина места в Северна България, обобщи Радостин Василев.

Василев каза и, че много е лъган, но трябва да даде политически кредит на доверие "за възможността" да се случи промяна - отговорът му на въпрос как след като напусна ПП и разпространи запис от вътрешно тяхно заседание сега може да се коалира с тях или с подалия оставка като президент Румен Радев. Лидерът на МЕЧ подчерта, че няма никакъв шанс обаче партията му да си сътрудничи с ГЕРБ и с двете ДПС-та.

