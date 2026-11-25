Флориан Вирц пристигна в Ливърпул през лятото на 2025 г., като тогава мърсисайдци платиха 125 милиона евро на Байер Леверкузен за услугите му. Но германецът не започна престоя си на "Анфийлд" добре и след слаб първи сезон, дори някои от феновете на "червените" го определиха като провал. Но от началото на сезона той си върна добрата формаи сега разкри на какво се дължи това.

Флориан Вирц: "Усещам, че той ми гласува доверие"

Флориан Вирц разкри, че работата с Андони Ираола му е помогнала да се върне към най-добрата си игра: "Наистина ми харесва да играя под негово ръководство. Той е наистина добър треньор. Доказвал го е през цялата си кариера като наставник. Помага ми да се върна на нивото, на което бях може би преди две години, когато показвах много добър футбол. Усещам, че той ми гласува доверие, и много се радвам за това. Просто се опитвам да му се отблагодаря за подкрепата. В последните няколко мача имам сериозен принос към головете на отбора и мисля, че мога да кажа, че се намирам в най-добрата си форма, откакто пристигнах тук.

Не мога да кажа, че съм се променил кой знае колко. Мисля, че станах малко по-добър във физическо отношение. Освен това започнах да опознавам по-добре английското първенство и се чувствам много добре".

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"Той се опитва да ми даде съвети"

Бившият мениджър на Ливърпул и настоящ национален селекционер на Германия Юрген Клоп също има големи заслуги: "С Юрген винаги си говорим за Ливърпул, когато имаме възможност. Той прекара чудесно време тук. Задържа се тук най-дълго в кариерата си и постоянно ми повтаря колко много е обичал това място. Хората също го обичат. Той се опитва да ми даде съвети как да постигна успех, защото знае как стават нещата. За мен е наистина добре, че той познава толкова добре този клуб. Дава ми полезни съвети - за дребни неща, за лични неща. Той самият е преминал през това"

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