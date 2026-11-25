Левски започна добре кампанията си в Лига Европа, като спечели 2, завърши наравно в 1 и загуби 1 мач от основната фаза до този момент. Логично, това привлича все повече фенове на "сините" към стадионите, а срещите с големи отбори от топ 5 първенствата на Стария континент записват още по-голям интерес. Но за гостуването на Олимпик Марсилия, феновете на Левски получиха едва 500 билета и, въпреки че от клуба сезираха УЕФА, това не се промени. Организираните фенове на "сините" излязоха с изявление по темата в социалните мрежи.

Сектор Б: "Заплахите за бунтове не успяха да ни стреснат"

Ето какво пише в изявлението на Сектор Б: "С отпускането на едва 500 билета не успяхме да задоволим дори 1/7 от заявките, които имахме. И след като заплахите за бунтове и граждански войни в средиземноморския френски град не успяха да стреснат привържениците на най-обичания български клуб, то липсата на информация успя да ги затрудни максимално покрай и без това сложната организация на пътуването и отсядането в района.

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"Пътували сме до Туркестан, гостували сме и в Мездра"

Всяването на страх и смут може да работи отлично сред изчезващото местно население, но при балканските народи, в частност българския, това може единствено да предизвика обратен ефект и да засили желанието ни за присъствие, което води до следните изводи - ако администрацията на кметството и органите на реда там не успеят да създадат нужните условия, от Марсилия спокойно могат да изберат да домакинстват в друг град, където футболът наистина да е за феновете. Ние претенции нямаме. Пътували сме до Туркестан, гостували сме и в Мездра, където се наложи привърженици да вадят затъналите в калта деца, които гонят топките - ние сме с Левски навсякъде".

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"Призоваваме всеки един да бъде напълно адекватен"

В края на съобщението, от Сектор Б призоваха феновете: "Нека всеки, който пътува, знае, че срещата е на сборния пункт, чиято локация ни бе предоставена от ПФК Левски, след което да се отправим заедно към стадиона. Съветваме хората, за които смешната квота от 500 билета не е достигнала, да се снабдят с билети за домакинския сектор точно до предназначените за гости места, да бъдат плътно до нас и да не се отделят.

Тук идва ред да внесем и яснотата, че за организираните привърженици от тези 500 бяха отпуснати твърде малко, което остави много от момчетата, които са неизменно до отбора, без билет. За финал призоваваме всеки един да бъде напълно адекватен и готов за провокации от всякакво естество, защото такива ще има в изобилие".

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