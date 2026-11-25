Комунизмът се завръща, не спете спокойно, деца! С този призив пиар експертът Любомир Аламанов от Центъра за анализ и кризисни комуникации обяви, че се готви приемане от страна на управляващите на спорна промяна на "Възраждане", която ще доведе до въвеждането на само един учебник по всички предмети.

"Докато текат останалите скандали, днес в Парламента ще се разглежда поредното безумие на Възраждане. И слуховете са, че Прогресивните ще подкрепят тези глупости. За да се прикрие, че се иска един учебник по "идеологическите дисциплини", Регресивната сглобка ще приеме да има само един учебник по всички предмети за всички класове. Всички! Добре дошли в 1985 г. Добре дошли в Уравновиловката", написа той.

"Няма значени кой, къде, с какви качества, с какви интереси, всички ще учат не само едно и също, но по един и същи начин. Няма креативност, няма шанс за развитие, няма поглед в бъдещето. Само каквото правителството каже", добави той.

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"Всички под строй"

Аламанов припомни, че и сега учебниците се одобряват, следват единна учебна програма и дават еднаква основа на всички ученици, но позволяват различни подходи.

"Някои може да искат повече примери от живота, други може да искат повече теория. Някои може да искат повече картинки, други може да искат повече числа. Някои може да искат повече ред в класната стая. Други може да искат повече изнесени уроци сред природата. Вече няма да може. Всичко трябва да е еднакво. Всички трябва да са под строй", обясни експертът.

"Вероятно ще се опитат да ви го продадат като "да се върнем в прекрасното байтошово време", или като "стягане на дисциплината, за да няма локали". Но това са глупости. Хора, които приемат закони, заслепени от идеологически глупости, не могат даже да проумеят какви щети нанасят. Или просто не им пука. Преди 10 години им казвахме - оставете Стратегията за детето, трябва да има механизъм за извеждане на деца от проблемни семейства. А има много проблемни семейства. Но псевдопатриотите наложиха забрана на Стратегията. И сега няма как момиченце на 9 години да бъде изведена от семейството си, което я е оставило да "живее на семейни начала" с голям батко, и на 12 години тя става майка. Сега им казваме - образованието има нужда от промяна. Но не като унищожите разнообразието и правото на избор. Това не решава никакви проблеми. Само ще ги задълбочи", категоричен е Аламанов.

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"Сега студентите заминават, за да учат в Западна Европа. Да, онази Западна Европа, която уж всеки момент щеше да загине. Но, уви, учудващо не загива. Явно скоро и учениците ще започнат да заминават, за да имат шанс за нормално модерно образование", смята той.

"Хора, които твърдяха, че без Газпром ще умрем; Земята е плоска; Бил Гейтс е сложил нано-чипове във ваксините; ЕС ще ограби всички спестявания, които до юни не са похарчени; руската рубла е по-стабилна от еврото; семейството знае най-добре и няма нужда от социални служби; американците не са стъпвали на Луната; след Освобождението българите в големите градове са ходили с носии; НАТО е виновен на войната в Украйна; ЕС ей сега тия три дни ще се разпадне и всякакви други глупости, не може да определят какво ще учат децата", категоричен е Аламанов

"Прогресивистите спечелиха изборите с обещания за овладяване на цените, борба с корупцията и провеждане на реформи. Но тръгват по пътя за удовлетворяване на лудостите на екстремистите от Възраждане. Което ще разсипе държавата, а тях ще закара на бунището на политическата история. Не позволявайте за пореден път България да бъде дърпана назад във феодалното минало, само и само група алчни политици да имат контрол върху уплашени хора. Позорно е", завърши той.

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