Реал Мадрид остава без грешна стъпка в Шампионска лига, след като разгроми ПСВ Айндховен с 5:1 на "Сантиаго Бернабеу" в среща от петия кръг на основната фаза. Така с 5 победи от 5 мача "кралете" събраха 15 точки и са на върха във временното класиране. При победата над нидерландския шампион, за Реал Мадрид се разписаха Федерико Валверде, Джуд Белингам, Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе на два пъти. Именно Белингам даде интервю след края на срещата, в което разкри тайната на успехите на "белите".

Джуд Белингам: "Нашето ниво беше много по-високо"

ПСВ поведе в 32-рата минута, но Реал Мадрид вкара 5 безответни гола през второто полувреме. Ето какво каза Джуд Белингам: "Важното е, че спечелихме поредните три точки. Първото полувреме беше трудно. ПСВ е силен отбор, но през второто полувреме нашето ниво беше много по-високо. Бяхме по-силни, защото вършехме по-добре простите неща. Всички знаят, че имаме много класни футболисти, които умеят да правят чудеса на терена. Но понякога е по-важно да вършиш добре простите неща. Затова и победихме.

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Bellingham // Milla // Gyökeres // Cherki ⚽ Incredible goals across Europe 😳 @Heineken | #UCLGOTD https://t.co/MuMHi5mBEh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2026

Белингам вкара гол-шедьовър

Нямам представа какво направих. Дори не знам... Получих топката в добра позиция и си помислих, че мога да стрелям. Така и направих. И се случи голът". Попадението на Джуд Белингам дойде в 60-ата минута и узакони пълния обрат от 0:1 до 2:1 в полза на Реал Мадрид. Той пое една изчистена топка, задържа я във въздуха с второто си докосване и стреля от воле с третото.

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