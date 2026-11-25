"Въпреки размерът на този гигант, ние сме уверени, че той ще загуби, защото истината (правдата) е на наша страна". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр. Мадяр дойде на посещение в Украйна – за пръв път от 2015 година унгарски премиер е на визита в Украйна – ОЩЕ: Петер Мадяр дойде в Украйна и обеща помощ (ВИДЕО)

"В предишното столетие Москва винаги унищожаваше независимостта и свободата на други в Европа – ще стане пак, ако успее да унищожи независимостта и свободата на Украйна. В този век Русия няма да успее. Ще се защитим. Ще защитим независимостта си, свободата си плюс независимостта и свободата на всички в Европа“, уверен е Зеленски. И думите му, че Украйна ще се защити успешно, намират потвърждение в пореден епизод на бойното поле – ОЩЕ: Мадяр към Зеленски: Няма такова нещо като ускорена процедура, членството в ЕС трябва да се спечели (ВИДЕО)

Zelensky: Moscow always destroys the independence and freedom of others in Europe if it succeeds in destroying independence and freedom in Ukraine. In this century, Russia will not succeed. We will definitely defend our state. We are defending it. We will defend our independence and, therefore, the freedom of Ukraine and all the peoples of Europe. — Clash Report (@clashreport) November 24, 2026

"Групата на Лазар" - елитно звено от оператори на дронове в състава на Националната гвардия на Украйна (НГУ), публикува в официалния си канал в Телеграм данни и то придружени с видеокадри. "В продължение на почти 5 години сме унищожили над 2400 танка (сметката е за работата на само това звено, не цялата украинска армия) и продължаваме успешно да ги преследваме", уточняват украинските оператори на дронове и казват, че наскоро са поразили с безпилотни летателни апарата 14 от общо 22 руски танка в Запорожка област. Не е ясно къде точно е проведена операцията, но в Запорожка област има две големи направления – при Гуляйполе, откъдето руската армия се стреми да настъпи на запад и да удари Орехов, и Ореховското направление, където руската армия опитва да пробие от север на юг през Орехов. Крайната цел е руски военни части да стигнат по-на север, до областния град Запорожие и евентуално да го превземат. От ударените 14 танка, 2 са напълно унищожени, другите са претърпели сериозни щети, става ясно от съобщението на "Групата на Лазар". А украинският военен телеграм канал „Офицер“ пише, че ноември има всички предпоставки да се превърне в рекорден месец като загуби за руската армия във войници, убити и инвалидизирани, но декември и януари като нищо ще са дори още по-кървави за руснаците – ОЩЕ: Хакери разкриха: Над 1100 непълнолетни руснаци може да са загинали на фронта в Украйна досега

‼️Lasar's Group of Ukraine's National Guard reports striking 22 Russian military vehicles during a single special operation in Zaporizhzhia Oblast. Two tanks and one military truck were destroyed, while another 12 tanks, two command and staff vehicles, two engineering vehicles and three military trucks were damaged. Aerial reconnaissance crews identified the Russian equipment ahead of the strikes. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2026

Да отстъпим от Донбас ще значи да загубим войната – да отстъпим без бой, само по политически причини, каза по-рано Зеленски в отговор на журналистически въпрос. И обясни защо мисли така – ако Украйна предаде на руския диктатор Владимир Путин своя земя без никакви гаранции за сигурност, никой няма да гарантира, че впоследствие няма да има още предаване на украинска земя на Кремъл. В интервю за Bloomberg украинският държавен глава даде да се разбере, че Доналд Тръмп иска пробив и дори мирно споразумение до края на 2026 година, но Украйна няма да се съгласи на това, ако въпросният мир е само – ОЩЕ: Ако няма приемлив мир за Украйна до края на 2026, Зеленски ще има две големи искания от новия Конгрес на САЩ

"Withdrawing from Donbas means losing this war. I genuinely believe that," Zelensky said. He clarified that he was referring to a political decision to voluntarily abandon Ukrainian territory, rather than a withdrawal dictated by battlefield conditions. Zelensky stressed that no security guarantees could ensure Ukraine would not be forced to make further territorial concessions after voluntarily surrendering part of its territory. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2026

Виждаме разликата между руската армия и украинската армия – тя е в морално отношение. Руската армия е движена от безсмислен акт на имперска агресия, а украинската – от това, че се бори за свобода. Затова Украйна ще победи, убеден е и бившият британски премиер Борис Джонсън. Истината обаче е, че само с боен дух и морал не би се получило – трябват и пари. Затова Зеленски напомни, че на Украйна ѝ трябват поне 115 млрд. евро външна помощ догодина, а засега е ясно, че ще получи 90 млрд. евро и всичко това е с помощта на Европейския съюз. "Имаме нужда от още 25 млрд. евро – убеден съм, че ще се справим. 25 млрд. евро са много пари, но не са 115 млрд. евро", подчерта украинският президент. Дава ли нещо в замяна Украйна и какво – да, своят боен опит, ноу-хау и уникални военнотехнологични системи – ОЩЕ: Германия първа получава правото да използва украинската система DELTA за своята армия

Boris Johnson: We can see the moral difference between a Russian army embarked on a pointless act of imperialist aggression and a Ukrainian army fighting for freedom. And that is fundamentally why the Ukrainians are going to win. https://t.co/cQKpk5QPxX — Clash Report (@clashreport) November 24, 2026

Zelensky: Ukraine needs at least €115 billion next year to withstand the war. Ukraine will receive €90 billion next year. We need to find another €25 billion. That is a manageable task. https://t.co/fix0R1E2mR — Clash Report (@clashreport) November 24, 2026

Украинското министерство на външните работи и Министерството на енергетиката публикуваха съвместно изявление на 24 ноември, с което осъдиха решението на генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси да назначи заместник-началника на Руската федерална служба за екологичен, технологичен и ядрен надзор (Ростехнадзор) Алексей Ферапонтов за заместник-генерален директор на МААЕ. Ферапонтов е под украински санкции – защото е участвал в управлението на АЕЦ Запорожие. Ядрената централа е най-голямата в Европа и от пролетта на 2022 година беше окупирана от руската армия - Русия се стреми именно през МААЕ да прокара линия на узаконяване на заграбената от армията ѝ АЕЦ. Назначението е скандално дори само защото МААЕ съобщи на 19 ноември, че руски удари в близост до атомните електроцентрали в Хмелницка, Ровно и Южна Украйна са принудили екипите на МААЕ да се укрият. Отделно, МААЕ отбеляза, че нестабилността на елетропреносната мрежа, в резултат на руски въздушни удари, е причинила колебания в мощността на работещите блокове в няколко от атомните електроцентрали в Украйна.

На този фон обаче ситуацията с тока в Крим е много тежка. Назначеният от руснаците губернатор на полуострова Сергей Аксьонов заяви, че в следващите 10 дни ще има ограничение на мощността с 30% и в определени часове, като нямало да има прекъсвания само между 21:00 часа вечерта и 8:00 часа сутринта:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 24 ноември е имало 203 бойни сблъсъка спрямо 161 на 23 ноември. Според последната налична информация руснаците са хвърлили 211 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 39 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 1520 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 340 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 1863 FPV дрона, което е с около 5600 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Числото на FPV дроновете от руска страна изглежда учудващо, защото във вечерната сводка на украинския генщаб на 24 ноември бяха посочени 2639 изстреляни от руснаците такива безпилотни системи.

28 руски пехотни атаки са отразени в Покровското направление през изминалото денонощие според данните на украинския генщаб. Още 15 са регистрирани в направлението от Торецк към Константиновка. 12 руски пехотни атаки са спрени в Лиманското направление, а в направлението при Гуляйполе са отразени 11 руски пехотни атаки. Отново в Купянското направление не е регистрирана нито една руска пехотна атака. В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, категорично заявява, че руснаците публикуват манипулирани технически видеа, с които да опитват да убедят, че украинската операция "Мечи капан" в Харковска област не е постигнала голям успех. В случая ISW публикува манипулирани руски видеокадри как руското знаме бива издигнато в западните покрайнини на село Вилхуватка. Напоследък руските Z-канали публикуват изопачени и лъжливи видеа от бойното поле с цел да внушат, че руската армия контролира далеч повече територия в Украйна, отколкото е истината всъщност, коментират експертите от ISW. За Купянското направление има непотвърдени данни, че украинците са напреднали в мининаправлението Борово през последните 10 дни и са си върнали около 100 квадратни километра, има оперативно обкръжени руски войници в Колесниковка, но тепърва се чакат по-убедителни потвърждения (КАРТА). А украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец се подигра в профила си във Facebook на руски твърдения, че село Купянск-Узловой, на около 7 километра югоизточно от Купянск, пак е превзето от руската армия. Превзето е на думи, написа той.

Популярният Z-канал "Рибар" недоволства, че в Лиманското направление нещата остават много сложни за руснаците – че има опити за атаки с бронирана техника и хора към Лиман без да има прикритие от дронове и артилерия, че така и няма по-големи и стабилни руски позиции с оператори на дронове в самия Лиман, руската артилерия също я няма никаква. Изрично в дневния си обзор "Рибар" казва, че украинците консолидират позициите си чак в Колодяз, на изток от Лиман, при река Жребец, а в самия Лиман идват все повече украински войници.

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През изминалата нощ Руската федерация е изстреляла 112 далекобойни дрона по цели в Украйна, 66 от които реактивни. Свалени са 88, 47 от които са били реактивни, а на 18 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. Руското военно министерство се хвали в официалния си канал в Телеграм, че са ударени две големи ел. подстанции в Запорожка и Днепропетровска област, уж даващи ток на украински военни предприятия, два локомотива в Днепропетровск и търговски кораб в Черноморск, уж доставял военни товари на Украйна – ОЩЕ: Путин се жалва, че Украйна му пали рафинериите, но тя не спира - нови две и тази нощ (ВИДЕО)