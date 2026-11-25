Г-н Радев е решил, че ще ползва Гълъб Донев докрай, докато не му свали правителството", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев предм едиите в парламента и напомни, че от партията му са поискали още преди месец. Думите му дойдоха в контекста на бюджет 2027 г. и предложението на Брюксел България да бъде глобена заради дефицита.

Откъде идва проблемът с глобата?

Той напомни за думите на премиера, че слага край на оправданието с предишните. "Според него глобата не била за политиките на неговото правителство, а за политиките на предишните. Тази лъжа много лесно се опровергава, като отворите докладите на ЕК. Те са ежегодни, изработват се всяка година", заяви още Василев и посочи, че в нито един от докладите за 2021, 2022, 2023 и 2024 г. и 2025 г. няма проблем със салдото на бюджета, нито процедура по свръхдефицит.

Асен Василев смята, че проблемът идва от това, че бюджет 2026 не е направил достатъчно за свиване на дефицита.

"Докато се разглеждаше бюджета, ние казахме, че ще се случи. Казахме как дефицитът за бюджет 2026 може да бъде свит до 3%, ако нямаше 1,5 млрд. евро харчове за издръжка на администрацията. Спокойно можеше да бъдем в 4.1%, което с дерогацията за военни разходи, щеше да ни позволи да не влизаме в процедура на свръхдефицит. Г-н Радев реши, че на администрацията трябва да й се вдигнат парите за идръжка", каза още Асен Василев.

По думите му обаче бюджет 2027 е още по-лош, защото удря фундамента на икономиката, инвестициите и потреблението и ще ни докара до рецесия.

"Това е, което казват и от ЕК. Този бюджет е толкова лош, че няма как да бъде поправен в парламента. Трябва да бъде изваден, поправен в Министерство на финансите от друг финансов министър", защото г-н Донев очевидно не се справя с тази задача", добави още Василев. ОЩЕ: "Няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията": Радев обвини предишните управления за глобата(ВИДЕО)

Промени за ОИК

Асен Василев бе попитан и за идеята на Борисов за законодателна инициатива, в която партиите да могат да оттеглят членовете на ОИК. Идеята на Борисов дойде заради случая с Благомир Коцев във Варна.

Лидерът на "Продължаваме промяната" заяви, че такива промени са предлагани, но не са събирали подкрепа.

"Дали ще съберат подкрепа, зависи от позицията на ПБ. Знаете, че те имат 131 депутати. Да предложим или да не ги предложим, ако пак няма да бъдат подкрепени, само ще изхабим време на парламента", заяви още Василев. ОЩЕ: Борисов крещял на своите за Коцев, готви промяна в закона за ОИК