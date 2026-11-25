Астрономите може би са по-близо до разрешаването на една от най-големите мистерии на Слънчевата система, пише Interesting Engineering. Ново проучване предполага съществуването на далечна планета, предварително наречена Планета X2 (PX2). Това би могло да обясни необичайните движения и орбитални траектории на ледени обекти в покрайнините на Слънчевата система.

Ново изследване на учените

По-конкретно, изследването, публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предлага нов поглед върху десетилетното търсене на непозната планета във външната част на Слънчевата система.

Учените предполагат, че Планета X2 може да се движи по силно елиптична орбита, разположена на разстояние от Слънцето стотици пъти по-голямо от разстоянието от Слънцето до Земята. Голямата полуос на орбитата ѝ се оценява на между 350 и 500 астрономически единици. Една астрономическа единица е равна на средното разстояние от Земята до Слънцето.

Дори в най-близката си точка до Слънцето, PX2 би била на поне 200 астрономически единици разстояние – много по-далеч от Нептун.

Предложената планета се различава от широко обсъжданата хипотеза за „Планета девет“, която твърди, че значително по-масивно небесно тяло може да е отговорно за необичайното орбитално поведение на някои обекти във външната част на Слънчевата система.

Отвъд Нептун се намира обширен регион, известен като транснептунова област. Той съдържа множество ледени тела, много от които принадлежат към пояса на Кайпер. Този пояс се простира от приблизително 38 до 50 астрономически единици от Слънцето.

Изследването на евентуалното съществуване на новата планета е ръководено от Патрик София Ликавка, доцент в Университета на Южен Куинсланд и изследовател в университета Киндай в Япония. Той и екипът му са нарекли хипотетичния обект „Планета X2“.

Масата на тази планета може да бъде 1,5–2 пъти по-голяма от масата на Земята, а разстоянието ѝ от Слънцето може да бъде стотици пъти по-голямо от това на нашата планета.

Въпреки че PX2 засега остава хипотеза, изследването предлага нов начин за изучаване на далечните покрайнини на Слънчевата система. Астрономите ще могат да проверят тази хипотеза, използвайки наблюдения от обсерваторията „Вера Рубин“, която провежда мащабно проучване на небето.

„Представете си, че след десетилетия картографиране на Слънчевата система, откриваме, че има друга планета, която се е крила от нас през цялото това време“, отбелязва Ликавка.

Според него, ако такова небесно тяло наистина съществува, то би могло да промени разбирането ни за историята на Слънчевата система и произхода на необичайните орбити на най-отдалечените обекти.

Астрономите вече са открили далечни небесни тела, движещи се по силно удължени и силно наклонени орбити. Поведението им е трудно да се обясни единствено с гравитационното влияние на известните планети.

Един от най-интригуващите примери е Седна, далечен леден обект с изключително удължена орбита, която го отвежда далеч отвъд планетарния регион.

Учените предполагат, че движението на такива тела може да бъде повлияно от гравитацията на все още неоткрита планета. Това би могло да обясни защо някои от тях следват толкова необичайни траектории.

За да проверят тази възможност, изследователският екип проведе компютърни симулации на еволюцията на Слънчевата система в продължение на приблизително 4,5 милиарда години.

Симулациите изследваха как далечна планета с различни маси и орбитални параметри може да повлияе на движението на ледени тела във външната част на Слънчевата система.

Резултатите показват, че гравитацията на PX2 може да извади някои обекти от влиянието на Нептун и да изпрати други в неочаквано наклонени или удължени орбити.

Предложеният модел възпроизвежда няколко необичайни орбитални модела, наблюдавани в далечни транснептунови обекти. Изследователите обаче признават, че остават някои несъответствия между резултатите от модела и действителните астрономически наблюдения.

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