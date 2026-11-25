След близо 20 години интензивна работа на най-високо ниво в три от най-големите клубове в света - Барселона, Байерн Мюнхен и Манчестър Сити, Пеп Гуардиола си взе почивка от футбола. Самият той призна, че работата му е донесла проблеми в личния живот и иска да се отдръпне от играта. Въпреки всичко, малко след като остави Ман Сити, дойде ново предложение. Паоло Малдини и Леонардо са му предложили да стане национален селекционер на Италия. Гуардиола говори за пръв път за това как е отказал на "адзурите" и разкри при какви условия е щял да преме.

Пеп Гуардиола: "Почувствах се смутен"

Ето какво каза Пеп Гуардиола: "Това е първият път, когато говоря за това, но да, разговарях с тях. Почувствах се смутен, когато отказах на Италия. Страна като Италия щеше да бъде една от най-големите почести в кариерата ми да тренирам италианския национален отбор. Но осъзнах, че трябва да спра. Ако бяха се обадили две години по-рано, вероятно щях да приема. Но когато Паоло Малдини и Леонардо, които много обичам, се свързаха с мен, това беше в момент, когато просто трябваше да спра.

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"Истината е, че не знам"

Имах нужда от известно време за себе си. След 18 години като треньор, с мачове на всеки три дни, седмица след седмица, идва момент, когато просто трябва да кажете "фуух". Истината е, че не знам, наистина не знам. Но засега се справям добре. Ако някога се върна, ще бъде защото инстинктът ми ще ми каже, и защото някой ме иска, тогава ще се върна. Но са минали много години, толкова много мачове".

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