VIVACOM Arena става Arena Plus: Ново име, познат дух и амбиция за още по-богато съдържание

Преименуването в Arena Plus отбелязва началото на нов етап в развитието на канала с амбиция за по-разнообразна програма и достигане до повече зрители в България

След близо 15 години на българския телевизионен пазар VIVACOM Arena прави следващата крачка в развитието си и става Arena Plus. Новото име надгражда натрупаната разпознаваемост на канала, запазвайки неговия познат дух, като същевременно поставя началото на нов етап с амбиция за още по-богата и разнообразна програма.

Arena Plus продължава да залага на разнообразието от жанрове и истории, които отговарят на различни зрителски интереси. От филми и сериали до документални продукции и риалити формати, програмата е създадена така, че всеки член на семейството да открива интересно съдържание според собствените си предпочитания. Близо 90% от заглавията са дублирани на български език, което прави съдържанието по-достъпно и удобно за широк кръг зрители, включително семейства с деца.

„Arena Plus е естественото продължение на развитието на канала, с което надграждаме познатото телевизионно изживяване и поставяме основата за следващия етап в неговото развитие. Нашата цел е всеки в семейството да открива нещо за себе си – от филми и сериали до документални продукции и риалити формати – и да направим канала достъпен за още повече домакинства в България“, коментира Христина Борисова, старши мениджър „Мултимедия и дигитални услуги“ във Vivacom.

В навечерието на своята 15-годишнина през 2027 г. Arena Plus гледа към бъдещето с амбиция за развитие на собствено оригинално съдържание под бранда Arena Originals. Инициативата поставя началото на нова посока в развитието на телевизионните канали Arena, като паралелно с това се предвижда обогатяване на програмата с повече премиерни заглавия, сериали, детско съдържание, документални продукции и риалити формати.

Още през ноември програмата на Arena Plus предлага интересни заглавия. На 17 ноември от 22:00 ч. каналът излъчва „Невъзможното“ (The Impossible) с Наоми Уотс и Юън Макгрегър, драма по истински случай за цунамито от 2004 г. За почитателите на напрежението са „Смъртоносен противник“ (Law Abiding Citizen) с Джерард Бътлър и Джейми Фокс (21 ноември, 22:05 ч.) и „Първороден грях“ (Original Sin) с Антонио Бандерас и Анджелина Джоли (28 ноември, 23:50 ч.).

Arena Plus има амбицията да достигне до повече домакинства в България чрез разпространение и при други телевизионни оператори в страната. Зрителите могат да се обръщат към своя телевизионен доставчик за актуална информация относно възможностите за включване на канала в предлаганите пакети.

Повече информация за Arena Plus можете да откриете на arena.vivacom.bg.