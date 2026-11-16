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Почетино набеляза първото си ново попълнение в Ман Юнайтед

16 ноември 2026, 15:49 часа 916 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Почетино набеляза първото си ново попълнение в Ман Юнайтед

На 18 ноември Маурисио Почетино вече ще е приключил с ангажиментите си с националния отбор на САЩ и ще поеме поста на старши треньор в Манчестър Юнайтед. Аржентинският специалист има тежката задача да възроди "червените дяволи", които записаха най-лошия си старт на сезон от 40 години насам и в момента се намират в зоната на изпадащите във Висшата лига. Почетино е набелязал защитника на Фулъм Калвин Баси за едно от първите си нови попълнения на "Олд Трафорд".

Манчестър Юнайтед има проблем в защитата

От началото на сезона за Манчестър Юнайтед стана повече от ясно, че е нужно подсилване в защитата. Това е причината Калвин Баси да бъде сред водещите имена в списъка с желания на Маурисио Почетино за зимния трансферен прозорец, твърди "The Telegraph". Аржентинският специалист оценява като много висок риск нестабилността в защитата на "червените дяволи" да продължи и затова иска да подсили отбраната на новия си отбор.

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Калвин Баси

Калвин Баси може да пристигне изгодно на "Олд Трафорд"

Калвин Баси се очертава като много добър трансфер за Манчестър Юнайтед по няколко причини. Той е централен защитник с удобен ляв крак - нещо, което се цени високо в модерния футбол. Нигерийският национал е много силен физически и има опит във Висшата лига. Освен в центъра на отбраната, той може да играе и като ляв бек - друга проблемна позиция за "червените дяволи", на която в момента те разполагат само с Люк Шоу. Освен всичко това, Баси има договор с Фулъм до лятото на 2027 г. "Котиджърс" могат да удължат контракта на бранителя с още 1 година, но това със сигурност ще повлияе на евентуални преговори.

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Манчестър Юнайтед Фулъм зимен трансферен прозорец Маурисио Почетино
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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