Падна впечатляващ рекорд на Меси с националния отбор на Аржентина, Роналдо е сам на върха

Хърватският полузащитник Лука Модрич записа своя 208-и мач за националния отбор. Той започна като титуляр срещу Чехия в шестия кръг от група А3 на Лигата на нациите. Срещата, която бе без никакво значение и за двата тима, завърши с успех с 2:1 за "ватрените". Иван Перишич изведе Хърватия напред още във втората минута. Адам Хлозек даде надежда за обрат на Чехия с изравнителното си попадение в 84-тата минута, но само три минути по-късно Ловро Майер отбеляза победния гол.

Рекордно участие за Лука Модрич

С този мач Модрич изравни броя на международните мачове на аржентинската легенда Лионел Меси - 208. Преди месец емблематичният №10 сложи край на международната си кариера, което означава, че хърватинът ще заеме втората позиция във вечната ранглиста. Пред него е единствено португалската суперзвезда Кристиано Роналдо със своите 234 участия с фланелката на "мореплавателите". Нападателят също се оттегли от националния отбор наскоро, което открива възможност на Модрич да подгони рекорда му.

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Шансовете Модрич да подобри върховото постижение от 234 мача на Роналдо не са големи, имайки предвид, че той е на 41 години и краят на международната му кариера е по-близо от всякога. Носителят на "Златната топка" за 2018 година е отбелязал 30 гола и е дал 32 асистенции в 208 мача за Хърватия. С националния отбор той спечели сребърен медал на Световното първенство през 2018 година и бронзово отличие от Мондиал 2022.

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