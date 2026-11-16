Овощари: Лъжа е, че веригите ни извиват ръцете!

“Няма такова нещо като “веригите извивали ръцете” на земеделските производители. Това е лъжа, измислена за пред хората, които не разбират от земеделско производство”, това заяви в публикация на личната си страница във Facebook Живка Гроздева, производител и председател на Асоциацията на овощарите в България. Според нея в медийното пространство се тиражират преднамерени позиции, които не кореспондират с истината. “Слушаме и гледаме до втръсване едни и същи, няколко на брой, производители, които били имали проблеми с големите вериги . А кой ги задължава да работят с веригите?!”, подчертава още тя.

Миналата седмица Гроздева, в участие на публично събитие, също изрази остра позиция, като цитира общо мнение на други производители от нейния сектор. “Всички които могат да докажат качество, искат да работят с веригите. Чрез тях реализираме продукцията ни и това ни позволява да растем - нещо, което държавата не прави за нас. Имаме нужда от напояване и от административни улеснения. Имайте предвид, че желаещи за бране на плодове и зеленчуци няма и съответно - тази работа е високо платен труд”, подчертава още тя. На въпрос за надценките, тя отговаря “Според мен надценките във веригите варират между 10 и 15%. Приказки за над 100% са неоснователни”.

В интервю днес за БНР Живка Гроздева, заявява, че няма диалог с държавата и това ги притеснява. „Само тази година 100 000 тона български плодове и зеленчуци са реализирани през търговските вериги и се притесняваме, какво ще се случи с тези количества следващия сезон, ако ги няма търговските вериги, или само част от тях ги няма. Затова апелираме към възстановяване на диалога и ние, успешните примери, да бъдем част от него".

Тя засегна отново и темата за цените извън големите търговски вериги. Даде за пример как малките магазинчета, на които самите производители имат ангажимент да докарат стоката си работят с надценки от 50 до 200%