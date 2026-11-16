Роналдиньо след завръщането си: "Знаете колко много обичам да се предизвиквам"

Над 4 000 дни след като обяви своето отказване от професионалния футбол, легендата на световния футбол Роналдиньо се завърна на терена. Той записа едно полувреме за отбора от Серия С Равена в дербито срещу местния съперник Форли. Роналдиньо завърши участието си в двубоя без гол или асистенция, но имаше голяма роля в много красиво попадение за Равена. Бразилската звезда изказа благодарностите си с публикация в социалните мрежи.

Роналдиньо: "Сега е време да се върна"

Ето какво написа Роналдиньо: "Толкова съм щастлив, че отново играя официален мач... Почивах си няколко години, но сега е време да се върна. Освен забавлението, беше и толкова красиво да преживея този прекрасен ден със съотборниците си и пълен стадион!!! Това определено беше специален момент в живота ми… знаете колко много обичам да се предизвиквам да правя различни неща, които никой или малцина не са правили. Този адреналин, миризмата на терена и срещата с топката винаги са специални…

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"Сигурен съм, че сме на прав път"

Благодаря на моите приятели Лоренцо, Игнасио и Джузепе Чиприани и на целия екип на Равена, че повярваха в тази мечта и ще продължим да работим, за да помогнем за завладяването на Италия и света!!! Сигурен съм, че сме на прав път… Благодаря на всички фенове за тази незабравима вечер, на тези, които дойдоха отдалеч, за да ме подкрепят и да видят красив футболен мач, с много усилия за постигане на промоция... Ще се видим скоро, семейство".

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