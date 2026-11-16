Предлагат легенда на Барселона и Реал Мадрид за президент на ФИФА

Европейският футболен орган УЕФА се превърна в един от главните критици на управлението на Джани Инфантино като президент на ФИФА. Както е известно, швейцарецът е подложен на сериозен натиск след спорния си план да продава дялове от световното първенство и близките си отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп. Очаква се в следващите дни УЕФА да издигне свой кандидат, който да опита да свали Инфантино от власт по време на президентските избори през март 2027 година.

УЕФА може да предложи Луиш Фиго за президент на ФИФА

По последна информация УЕФА се опитва да убеди легендата на португалския футбол Луиш Фиго. Френският футболен сайт "Foot Mercato" съобщи, че няколко висши фигури в ръководството на европейския футбол подкрепят кандидатурата на бившия играч на Барселона и Реал Мадрид, докато федерацията търси кандидат, способен да се изправи срещу настоящия председател на ФИФА. Фиго все още не е обявил кандидатурата си и, според информацията, бившият капитан на Португалия все още не се ползва с единодушна подкрепа в рамките на УЕФА.

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Но времето изтича. Кандидатите имат срок до сряда, 18 ноември, да се включат в надпреварата, преди изборите на Конгреса на ФИФА в Рабат, Мароко, на 18 март 2027 година. ФИФА официално потвърди както датата, така и намерението на Инфантино да се кандидатира за преизбиране. Бившият швейцарски национал Рамон Вега и бившият президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима също обявиха намерението си да се състезават за президентския пост. Официалният списък с кандидатите обаче ще стане ясен едва след изтичането на крайния срок за номинации и след като ФИФА потвърди кандидатурите.

54-годишният Фиго далеч не е новобранец в политиката на ФИФА. Той се включи в надпреварата за президентския пост през 2015 година, когато Сеп Блатер се бореше за още един мандат, но се оттегли осем дни преди гласуването, след като отправи остра критика към начина, по който се провеждаха изборите. Тогава Фиго описа процеса като фактическо предоставяне на "абсолютна власт на един човек" и се оплака от липсата на адекватен публичен дебат между кандидатите. Той продължава да участва в футболното управление откакто се оттегли като играч и понастоящем заема поста втори заместник-председател на Футболната комисия на УЕФА.

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