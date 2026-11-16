Три действия, с които обиждаме котките си

Котките, подобно на хората, могат да изпитват тревожност и недоволство, въпреки че изразяват емоциите си по различен начин. Затова стопаните невинаги забелязват, че обикновените им действия могат да причинят дискомфорт на домашните им любимци. Експертите са идентифицирали три често срещани грешки, които могат да обидят котка, пише излизащото в Далас, щата Тексас, издание yourtango.com.

Снимка: Envato

Котките показват обич по свой собствен начин: те се търкат в краката на стопаните си или мяукат, когато искат храна или внимание. Хората обаче невинаги разбират важността на реагирането на подобни знаци. Според Емили Славен, помощник-мениджър в Агенцията за домашни животни, когато котка се приближи, седне до крака ви или се трие в него, тя демонстрира доверие. Ако стопанинът ги игнорира и не реагира, котката може да се почувства пренебрегната. С течение на времето котката може напълно да спре да търси човешки контакт. Следователно, ако домашен любимец поздрави стопанина си след работа или го докосне с лапата си, молейки за внимание, си струва да се отговори.

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Друга грешка е да се крещите на котка или да ѝ се карате. Животните не възприемат вината по същия начин, както хората, и не се замислят дали са постъпили правилно, като са одраскали дивана или са съборили някакви вещи. Следователно, викането няма да помогне за спиране на нежеланото поведение, а само ще изплаши домашния любимец.

Снимка: Envato

Ветеринарната лекарка Анна Гарт обяснява, че физическото наказание, особено използването на спрей или викането, може да накара котката да се страхува и да избягва стопанина си. Дори ако животното е повредило нещо у дома, агресивната реакция само ще влоши отношенията с него. Въпреки опитомяването, котките все още запазват някои от дивите си инстинкти.

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В същото време прекомерното внимание и обич също могат да причинят дискомфорт на котките. Котките използват езика на тялото, за да покажат, че искат да прекратят взаимодействието: започват да махат с опашки от едната страна на другата, а зениците им може да се разширят. По този начин те съобщават, че им е писнало. Някои собственици обаче игнорират тези сигнали и продължават да галят или да вдигат домашните си любимци. Славен подчертава, че е важно котките сами да решават кога искат да общуват с хората. Ако продължавате да галите или вдигате котка, когато вече не иска, тя ще почувства, че границите ѝ не се спазват. С течение на времето това може да накара котката да избягва стопанина си. За да сте сигурни, че домашният ви любимец се чувства спокоен и сигурен, трябва да уважавате желанията му и да му позволите сам да се върне към общуване, пише БГНЕС.