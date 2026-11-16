Близо 5 млн. битови сметки са платени през каналите на ОББ за първите девет месеца на 2026 г.

Средно над 548 000 сметки месечно се плащат чрез ОББ Мобайл, ОББ Онлайн и клоновата мрежа на банката

Клиентите на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, са платили близо 5 милиона битови сметки през каналите на банката. Данните са към деветмесечието на 2026 г. и показват, че средно всеки месец те извършват над 548 000 плащания на битови сметки. Използването на каналите на ОББ за заплащане на битови сметки бележи ръст от 9,2% спрямо същия период на предходната година, като само за септември 2026 г. средната стойност на едно платено задължение е 31,50 евро. Клиентите на ОББ могат да плащат задължения към над 700 доставчика на комунални и други услуги, включително за електроенергия, вода, парно, телекомуникации, газ, СОТ, като статистиката показва, че те заплащат средно по три битови сметки всеки месец през каналите на банката.

Данните потвърждават устойчивата тенденция все повече потребители да избират дигиталните канали за управление на своите ежедневни финансови задължения. Особено силно е представянето на ОББ Мобайл, което се утвърждава като предпочитано приложение за плащане на битови сметки. Според клиентско проучване, проведено през 2025 г. сред над 10 000 клиенти, плащащи битови сметки през ОББ Мобайл, удовлетвореността от услугата достига 91%. Показателен е и фактът, че плащането на битови сметки е сред най-използваните небанкови услуги в ОББ Мобайл и ОББ Онлайн. Очакванията са, че до края на годината плащанията на битови сметки ще надхвърлят 6,5 млн.

Плащането на битови сметки през ОББ Мобайл е позиционирано в специална секция „Битови сметки“ в мобилното приложение. Там клиентите могат да регистрират сметките, които искат да плащат, и да създадат шаблони. В случай че го направят, те ще получат още едно улеснение – дигиталният асистент Кейт ще им изпраща нотификация при получена битова сметка за плащане и може да асистира по време на целия процес по погасяване на задължението. В същата секция вече са позиционирани и местните данъци и такси, като така клиентите могат да следят всички свои задължения, свързани със заплащането на битови сметки, данък сгради, данък за автомобил, такса смет и др. на едно и също място. Друго основно предимство на услугата е възможността битовите сметки да се плащат без такса през каналите на ОББ.

Клиентите могат да избират между ръчно и автоматично плащане според предпочитанията си, а при автоматично плащане имат възможност да зададат и лимит на сумата. Това улеснява управлението на ежемесечните разходи, спестява време и намалява риска от пропускане на срокове. Плащането на битови сметки е само част от небанковите услуги, които клиентите могат да използват през ОББ Мобайл, което вече има над 1 милион потребители в страната. Чрез мобилното приложение те могат да плащат местни данъци и такси, да купуват винетки, да плащат за паркиране в платени зони и да извършват редица други ежедневни плащания от едно място. Така приложението се превръща във все по-важен инструмент за управление на личните финанси и ежедневните финансови задължения, без необходимост от посещение на физически обекти или използване на множество различни платформи.