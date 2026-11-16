Водачът на "златното поколение" на Белгия сложи край на международната си кариера

Ромелу Лукаку обяви изненадващото си оттегляне от международния футбол след 16 години в националния отбор на Белгия. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Челси реши да сложи край на международната си кариера на 33-годишна възраст. Лукаку потвърди решението си с емоционално изявление в социалните мрежи, с което прекрати едно изключително пътуване с "червените дяволи". Нападателят напуска международната сцена като най-добрият голмайстор в историята на Белгия, след като отбеляза невероятните 94 гола в 135 мача.

Ромелу Лукаку се оттегли от националния отбор на Белгия

Лукаку написа: "През тези 16 години дадох всичко, което имах, за националния отбор... Преживях всяка възможна емоция. Играх с невероятни съотборници, на които винаги ще бъда благодарен. Искам да им благодаря на всички. Искам да благодаря и на всички треньори, че ме подтикваха и ми се доверяваха, за да помогна на отбора. Беше прекрасно пътуване и се наслаждавах на всеки един момент. На белгийските фенове - благодаря ви за подкрепата, която оказахте на нашия отбор. Горд съм, че съм представлявал страната си на 4 световни първенства и 3 европейски първенства. Никога няма да забравя тези моменти. Беше невероятно. Беше приятно. Благодарен съм. Благодаря."

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Кариерата на Лукаку с Белгия

Неговото обявление спуска завесата над една от най-успешните индивидуални кариери в историята на белгийския футбол. Лукаку направи дебюта си в националния отбор през 2010 година и бързо се утвърди в състава. Впоследствие той се превърна в централна фигура на "златното поколение" на Белгия, редом с играчи като Кевин Де Бройне, Еден Азар и Тибо Куртоа. Най-голямото му постижение с националния отбор дойде на Световното първенство през 2018 година в Русия, където Белгия завърши на трето място. Това остава най-доброто класиране на страната в историята на турнира.

През цялата си международна кариера Лукаку отбеляза осем гола в 18 мача на световни първенства и още шест в 14 мача на европейски първенства. Но контузиите прекъснаха международната му кариера през последните години, ограничавайки възможностите му да допълни забележителния си голмайсторски рекорд. Въпреки тези препятствия нападателят продължи да бъде ключова фигура за Белгия, винаги когато беше на разположение за селекция. Оттеглянето му означава, че Белгия трябва да се подготви за живот без човека, който е водил атаката ѝ през по-голямата част от последните 16 години.

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