Смъртоносна катастрофа край Тулово: Микробус се блъсна в камион, кабината му изгоря

Шофьор на микробус е загинал при тежка катастрофа на главния път между Стара Загора и Казанлък, в района на село Тулово. Произшествието е станало днес около 12:30 ч., съобщиха от ОДМВР - Стара Загора.

По първоначална информация микробусът се е ударил в камион с ремарке.

След сблъсъка тежкотоварният автомобил се е запалил, като кабината му е изгоряла. Екипи на пожарната са успели да потушат огъня. Още: Нова трагедия: Загинали и ранени при катастрофа сред непрогледна мъгла, кола е разцепена на две

Водачът на камиона е транспортиран до Спешния център в Стара Загора. Направената му проба за алкохол е отрицателна.

На мястото се извършва оглед за изясняване на причините за катастрофата. Движението в участъка е временно преустановено, а автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през селата Бузовград, Розово, Кънчево и Ягода.