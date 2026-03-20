България отбелязва Международния ден на горите с увеличен запас, но е изправена пред рискове

20 март 2026, 12:44 часа 340 прочитания 0 коментара
В България темата за грижата за горите продължава да е болезнена, тъй като обществото остава разделено в мненията си. Сечта продължава да е тема табу и да се смята, че грижата за гората изисква пълна консервация. Утре, 21 март, е Международният ден на горите. В глобален аспект тази година фокусът е върху връзката межу горите и икономиката, като се подчертава жизненоважната роля и за икономическия просперитет, осигуряването на работни места и прехода към устойчива биоикономика. По света 1,6 млрд. души са свързани с горите, дървесината осигурява приходи, работни места, прехрана за заетите в сектора.

Какво е актуалното състояние на горите в България?

Те заемат близо 39% от територията на страната и за последните 60 години запасът се е увеличил 3 пъти, а площта им е нарастнала с близо 23%.

България е на първо място по защитени територии в ЕС (НАТУРА 2000 и други регулации) и е преизпълнила предварително всички изисквания за защита на европейската стратегия за горите 2030 и за биоразнообразието. Ние сме сред водещите и по биоразнообразие в Европа въпреки относително малката територия, отбелязват от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

На нашата територия 48% от горите са издънкови, 15% са иглолистни култури, 13% са иглолистни естествени насаждения, а 24% са широколистни високостъблени.

Секторът

В сферата на горското стопанство и горската промишленост - дървообработване и производство на мебели - работят над 67 000 души с най-различен профил – инженери, дизайнери, лесовъди, дърводобивници. Всички те заедно създават около 3% от БВП на страната.

Снимка: Getty Images

„Потенциалът на индустрията ни може да се удвои при правилно и ефективно управление на горите. За съжаление, в последните няколко години секторът е в колапс“, коментира инж. Петър Дишков, който е лесовъд по образование и експерт към БКДМП.

Грижи за горите

За последната година изпълнението на планираните лесовъдски мероприятия е на 70%. Добива се около 42% от прираста, като за сравнение в Европа това е средно около 70-75%. Изпълнението на отгледните сечи (тези, които оформят бъдещето на гората) е на 39%.

Заради неефективните грижи се наблюдава увеличение на повредите и болестите в горите, горските пожари стават все повече, по-мащабни и по-трудни за овладяване. Инж. Дишков е категоричен, че стопанисваните гори са здрави – по-устойчиви на пожари, бедствия и нападения от вредители.

Дърводобивните и транспортните фирми, които работят в горите, са критичната инфраструктура, без която възможността за проактивни дейности и борбата с пожарите в горите ще бъде силно намалена, считат от БКДМП. И добавят, че само чрез активно стопанисване качеството на горите може да бъде постигнато, така че да осигури най-голямо разнообразие и количество от ползи. Водещ трябва да е балансът между екологичните, социалните и икономическите аспекти на горското стопанство, казват от камарата.

Димитър Радев Отговорен редактор
