Кратерът на най-загадъчния вулкан на планетата ежедневно изхвърля злато на стойност хиляди долари

Връх Еребус в Антарктида не само е дом на едно от малкото постоянни лавови езера на планетата и известен като най-мистериозния вулкан, но и изхвърля приблизително 80 грама кристализирано злато дневно.

Учени са открили, че най-високият действащ вулкан в Антарктида изхвърля в атмосферата златен прах на стойност приблизително 6000 долара дневно. Изследователите са регистрирали това уникално явление, докато са изучавали газови струи от вулкана Еребус, чиито микроскопични частици са разпръснати на стотици километри. Изданието IFLScience пише за невероятните свойства на най-южния активен вулкан на планетата.

Най-мистериозният вулкан в света

Докато анализирали вулканични газове, изследователите направили неочаквано откритие: струите на Еребус са наситени с малки метални златни кристали, не по-големи от 20 микрометра. Учените изчисляват, че кратерът изхвърля приблизително 80 грама от благородния метал на ден.

Златният прах не се утаява веднага, а се разпространява на огромни разстояния. Антарктически станции са регистрирали следи от това злато в околния въздух до 1000 км от самата планина. В допълнение към ценния прах, по време на активни фази вулканът редовно изхвърля струи от газ, пара и дори „вулканични бомби“ – блокове от частично разтопена скала.

Връх Еребус, който достига височина от 3794 метра, крие постоянно вулканично езеро, което бушува поне от 1972 г. То остава парещо горещо дори през суровата антарктическа зима, което го прави едно от само петте такива дълготрайни езера на планетата.

Въпреки екстремните температури в кратера, склоновете на вулкана са покрити с фумаролни ледени пещери, образувани от газове, излизащи от земята. В тези тъмни, криволичещи лабиринти учените открили 61 вида гъби. Тъй като такива организми обикновено изискват високи нива на липиди, изследователите предполагат, че появата им е резултат от човешко замърсяване на пещерите по време на предишни експедиции.

Геоложката уникалност на Еребус се крие в местоположението му. Както отбелязва изследователският портал Secret Atlas, вулканът е разположен върху сравнително тънък участък от земната кора, което позволява на магмата лесно да се издига от дълбоката мантия до повърхността. Тази дейност насища магмата с летливи елементи (хлор и сяра), които спомагат за транспортирането на разтвореното злато до повърхността.

Вулканът е открит през 1841 г. от британския полярен изследовател капитан Джеймс Кларк Рос, който видял планината по време на мощно изригване. Той я кръстил на един от корабите си, HMS Erebus (което означава „олицетворение на тъмнината“ в гръцката митология). Първите, които покорили върха през 1908 г., били смелите членове на британска експедиция, водена от Ърнест Шакълтън.

