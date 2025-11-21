Спорт:

Meteo Balkans: Сибирският студ идва! Балканите ще бъдат "засмукани"

21 ноември 2025, 09:02 часа 752 прочитания 0 коментара
Meteo Balkans: Сибирският студ идва! Балканите ще бъдат "засмукани"

С идването на зимните месеци всички се питаме дали ще има големи студове, или този път ще преживеем по-мека зима. Е, специалистите от Meteo Balkans винаги дават точни и навременни отговори и този път нещата не са никак розови. Според тях Балканите се оказват на първа линия на арктическия "коридор", който свързва Източна Европа със сибирските полета. И именно това ще ни донесе мощна доза сибирски студ!

Метеорологичните модели показват, че ядрото на студения въздух над Западен Сибир се разширява, а периферните му зони вече достигат Русия, Украйна и северните Балкани. Уви, това не е всичко.

Какво е "сибирски студ"?

Снимка: iStock

Meteo Balkans обясняват, че сибирските въздушни маси са изключително сухи, много студени, плътни и тежки и са склонни да се задържат дълго над даден регион.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Meteo Balkans: България е изправена пред страшна опасност - под краката ни гори и нищо не можем да направим

Тези маси се образуват над огромните снежни полета и безкрайната тайга, където липсва слънчева енергия и земята отделя студ нощ след нощ, сякаш безкрай. А когато този въздух се насочи на запад, ставаме свидетели на: рязко изстудяване, мразови минимални температури, поледици, замръзнала мъгла и стабилни инверсии.

Сибирският студ идва по-лесно, но има причина за това

Снимка: iStock

Има причина сибирският студ да идва по-лесно и тя се крие в три ключови фактора. Първият е разкъсаната полярна струя, тъй като струйното течение над Европа е отслабено и нестабилно и заради това арктическият и сибирският студ се "плъзгат" на юг без сериозни атмосферни бариери.

Втората причина е, че снежната покривка в Сибир се увеличава рано. А колкото повече сняг има, толкова по-студен става въздухът над района. Meteo Balkans пишат, че тази година снежната покривка се е установила седмици по-рано, което е подсилило студения арктически "резервоар".

Високото налягане над Русия е третият фактор. Сибирският антициклон се формира стабилно и бързо и "блокира" топлия въздух, изпращайки студения надолу към Европа.

Сибирският студ в България?

Снимка: БГНЕС

Пътят на сибирския студ до България е ясен: от Сибир през Русия, следва Украйна, после е Румъния, след това сме България и целите Балкани. Когато антициклонът се разшири, студът просто се излива към юг, като пълноводна река от леден въздух. След това ставаме свидетели на: 

рязък спад на температурите за 12–24 часа

студени нощи с –5°C до –10°C в ниските части

мраз по незащитените повърхности

условия за поледици

първи снежни превали

А на Балканите се чувстваме все едно сме "засмукани" под арктически купол и няма измъкване. Температурите се сриват внезапно, като промяна от +8°C на –4°C за една нощ вече не е нещо необичайно.

Още: Задава ли се зима на хоризонта? Проф. Рачев охлади "страшните" заглавия

Мъглите стават ледени и замръзват по дървета, автомобили и пътища, образувайки опасна поледица, от която може да последват тежки катастрофи и различни травми.

Знаете, сухият студ "реже" и сякаш е най-студеният, който някога сме усещали. Снегът пък стои по-дълго време, а студената земя му помага да не си отива.

Какво да очакваме от сибирския студ?

Снимка: БГНЕС

За да не сме чак толкова шокирани, е добре да знаем какво да очакваме. Трябва да сме напълно подготвени за периоди с по-ниски минимални температури, което ще доведе до по-дълги студени нощи. Напълно възможни са арктически нахлувания още в началото на зимата, като това ще създаде риск от поледици в София, Пловдив и Североизточна България.

Очакват се първи реални снеговалежи в котловините след студен фронт и по-големи температурни амплитуди през деня. Добре е да имаме предвид че студът няма да е постоянен, но ще идва на "удари", които са съвсем типични за зимите с арктическо влияние.

Според учените Балканите навлизат в нов зимен режим и студът от Сибир достига Европа по-често. Да, периодите на студ са по-кратки, но са по-интензивни и изстудяването идва на вълни. Според прогнозите ранните мразове ще стават по-чести до 2030 г., като това е част от по-голямото климатично пренареждане.

Сибирският студ вече е на хоризонта, пишат Meteo Balkans. Той няма да остане само мит от миналото — Балканите навлизат в зона на по-често, по-ранно и по-интензивно арктическо влияние. Зимата няма да е постоянна и равна. Тя ще бъде импулсна, рязка и силна — точно както я носи студът от Сибир.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Зима сняг meteo balkans сибирски студ
Още от Климат
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес