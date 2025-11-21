Meteo Balkans: Сибирският студ идва! Балканите ще бъдат "засмукани"

С идването на зимните месеци всички се питаме дали ще има големи студове, или този път ще преживеем по-мека зима. Е, специалистите от Meteo Balkans винаги дават точни и навременни отговори и този път нещата не са никак розови. Според тях Балканите се оказват на първа линия на арктическия "коридор", който свързва Източна Европа със сибирските полета. И именно това ще ни донесе мощна доза сибирски студ!

Метеорологичните модели показват, че ядрото на студения въздух над Западен Сибир се разширява, а периферните му зони вече достигат Русия, Украйна и северните Балкани. Уви, това не е всичко.

Какво е "сибирски студ"?

Снимка: iStock

Meteo Balkans обясняват, че сибирските въздушни маси са изключително сухи, много студени, плътни и тежки и са склонни да се задържат дълго над даден регион.

Още: Meteo Balkans: България е изправена пред страшна опасност - под краката ни гори и нищо не можем да направим

Тези маси се образуват над огромните снежни полета и безкрайната тайга, където липсва слънчева енергия и земята отделя студ нощ след нощ, сякаш безкрай. А когато този въздух се насочи на запад, ставаме свидетели на: рязко изстудяване, мразови минимални температури, поледици, замръзнала мъгла и стабилни инверсии.

Сибирският студ идва по-лесно, но има причина за това

Снимка: iStock

Има причина сибирският студ да идва по-лесно и тя се крие в три ключови фактора. Първият е разкъсаната полярна струя, тъй като струйното течение над Европа е отслабено и нестабилно и заради това арктическият и сибирският студ се "плъзгат" на юг без сериозни атмосферни бариери.

Втората причина е, че снежната покривка в Сибир се увеличава рано. А колкото повече сняг има, толкова по-студен става въздухът над района. Meteo Balkans пишат, че тази година снежната покривка се е установила седмици по-рано, което е подсилило студения арктически "резервоар".

Високото налягане над Русия е третият фактор. Сибирският антициклон се формира стабилно и бързо и "блокира" топлия въздух, изпращайки студения надолу към Европа.

Сибирският студ в България?

Снимка: БГНЕС

Пътят на сибирския студ до България е ясен: от Сибир през Русия, следва Украйна, после е Румъния, след това сме България и целите Балкани. Когато антициклонът се разшири, студът просто се излива към юг, като пълноводна река от леден въздух. След това ставаме свидетели на:

рязък спад на температурите за 12–24 часа

студени нощи с –5°C до –10°C в ниските части

мраз по незащитените повърхности

условия за поледици

първи снежни превали

А на Балканите се чувстваме все едно сме "засмукани" под арктически купол и няма измъкване. Температурите се сриват внезапно, като промяна от +8°C на –4°C за една нощ вече не е нещо необичайно.

Още: Задава ли се зима на хоризонта? Проф. Рачев охлади "страшните" заглавия

Мъглите стават ледени и замръзват по дървета, автомобили и пътища, образувайки опасна поледица, от която може да последват тежки катастрофи и различни травми.

Знаете, сухият студ "реже" и сякаш е най-студеният, който някога сме усещали. Снегът пък стои по-дълго време, а студената земя му помага да не си отива.

Какво да очакваме от сибирския студ?

Снимка: БГНЕС

За да не сме чак толкова шокирани, е добре да знаем какво да очакваме. Трябва да сме напълно подготвени за периоди с по-ниски минимални температури, което ще доведе до по-дълги студени нощи. Напълно възможни са арктически нахлувания още в началото на зимата, като това ще създаде риск от поледици в София, Пловдив и Североизточна България.

Очакват се първи реални снеговалежи в котловините след студен фронт и по-големи температурни амплитуди през деня. Добре е да имаме предвид че студът няма да е постоянен, но ще идва на "удари", които са съвсем типични за зимите с арктическо влияние.

Според учените Балканите навлизат в нов зимен режим и студът от Сибир достига Европа по-често. Да, периодите на студ са по-кратки, но са по-интензивни и изстудяването идва на вълни. Според прогнозите ранните мразове ще стават по-чести до 2030 г., като това е част от по-голямото климатично пренареждане.

Сибирският студ вече е на хоризонта, пишат Meteo Balkans. Той няма да остане само мит от миналото — Балканите навлизат в зона на по-често, по-ранно и по-интензивно арктическо влияние. Зимата няма да е постоянна и равна. Тя ще бъде импулсна, рязка и силна — точно както я носи студът от Сибир.