"Да намалим емисиите възможно най-бързо": COP30 доказа, че местните власти и общностите са в основата

Регионалните и централните правителства са взаимосвързани, но рядко се разглеждат като равни. Сега все повече страни признават, че политиците на ниво град, община и област трябва да имат място на най-влиятелните преговори за климата. Ако можем да извлечем нещо от предишните 29 издания на Климатичната конференция на ООН, то е, че националните лидери и международните корпорации може би не са най-подходящите участници, които да предизвикат реална промяна на място. Многостранното споразумение не гарантира напредък, а думите не винаги водят до действия.

Срещата на делегати от областта на околната среда, екологията, политиката, социалните дейности, активизма и корпорациите през 2025 г., както обикновено, е в центъра на вниманието. Редица финансови сделки дават надежда за увеличаване на притока на капитал към програми за смекчаване на последиците и възстановяване, особено в областта на природата и биоразнообразието. Това са основните теми на тазгодишната конференция за климата на ООН - COP30, която се провежда в бразилския град Белем.

Губернаторът на Калифорния и Тръмп отново във фокуса - този път на климатичната сцена

По-спорните елементи обаче отново са във фокуса на събитията. Например губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм се позиционира срещу явното пренебрежение на президента на САЩ Доналд Тръмп към планетата, човешкия и животинския живот. Неговото високопрофилно участие в COP30 тази седмица изяснява разделението по темата между национални и регионални власти.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че в речта си пред ООН през септември американският президент заяви, че климатичните промени са „най-голямата измама, която някога е била извършена в света“. Той каза още: „Цялата глобалистка концепция, която изисква от успешните индустриализирани държави да си причинят болка и да разрушат радикално цялото си общество, трябва да бъде напълно и изцяло отхвърлена".

Калифорния може да е по-голяма по площ и БВП от редица европейски страни – тя е най-голямата субнационална икономика на планетата – но все пак остава регионална сила в рамките на САЩ. Фактът, че третият по големина щат в страната сега се стреми да сключи свои собствени международни споразумения и да се позиционира като лидер в областта на климата на глобални срещи на върха, сочи към срив в доверието между федералните и местните власти. А последните бързо губят търпение към първите.

Да дадем по-голяма трибуна на местните власти

Ходът на Нюсъм също така символизира една по-универсална истина, която някои страни разбират, но повечето не. Регионалните и местните власти са от решаващо значение за напредъка в областта на околната среда. За да има шанс за забавяне, да не говорим за обрат в тенденцията на климатичните промени, трябва да се отстъпи повече власт на кметствата и по-големите кметски райони, където има по-голямо познание за местните предизвикателства и възможности, силни и слаби страни. Тези власти са в най-добра позиция да определят как местната политика може и трябва да се прилага по начин, който действително допринася за националните усилия, смята Environment Journal.

Ако човек се вслуша в хилядите представители на коренните общности от Бразилия и отвъд, които засенчиха голяма част от темите за преговори на COP30 миналата седмица, ще чуе и види абсолютно същото. Ако хвърлим поглед към Плана за ускоряване на решенията за многостепенно управление на климата - също.

Снимка: Getty Images

По първата фаза от изпълнението на Плана за ускоряване 77 държави, в допълнение към 27-те страни членки на ЕС, вече са поели ангажимент за бъдеще, в което местните и регионалните власти са по-близо до националните правителства. На много места ще бъде необходимо да се прехвърлят повече правомощия, за да може това да функционира, но има признаци, че се случва.

Най-новият обобщаващ доклад на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC) за национално определените приноси – планове за действие в областта на климата, които страните са длъжни да изготвят – показва, че 80% от тях се позовават на „субнационални участници“. Това е с почти 20% повече от предишния кръг на подадени документи.

Междувременно новата инициатива „Beat the Heat“ ("Победете жегата"), друга концепция на COP30, стартира със 185 града и 83 организационни партньори по целия свят, следвайки примера на други глобално-местни мрежи като паневропейската кампания „Чисти градове“.

Регионалните лидери се вземат по-насериозно, когато става въпрос за политиката в областта на климата и свързаните с него въпроси. Има обаче и пречки - например потенциалът на британските съвети да се превърнат в международни лидери в областта на климата често е ограничен от регламенти, законодателство, процедури и процеси. Или, по-конкретно, от липсата на свобода на действие. Нов законопроект на Уестминстър би могъл да поправи някои от тези нередности, но е необходимо спешно внимание, за да се гарантира, че формулировката не пропуска целта.

Въпреки това цифрите рядко лъжат. Според данни, публикувани миналия месец от Министерството на енергийната сигурност и Net Zero на Обединеното кралство, събрани от Public Attitudes Tracker, британците са толкова претоварени от противоречива информация за климатичните промени, без да забравяме дезинформацията и фалшивите новини, че доверието в националното правителство е спаднало до едва 50% от анкетираните. В сравнение с това местните власти постоянно се класират като най-надеждното ниво на управление.

Какво разискваха лидерите на COP30?

Снимка: Getty Images

Международният репортер по климатични въпроси на The New York Times Сомини Сенгупта обобщи какво е видял на място в Белем. Според него основната цел на лидерите е да поддържат жива идеята за международно сътрудничество в областта на климата. Но делегатите, които се срещат в Бразилия, имат и няколко други неща, които искат да постигнат - искат да видят до каква степен страните спазват поетите ангажименти и желаят да отговорят на едно от основните настоявания на Глобалния юг, на развиващите се страни, а именно финансова помощ за прехода на икономиките им към възобновяеми енергийни източници и финансова помощ за адаптиране към щетите от климатичните промени.

Според него е важен сигнал, че Съединените щати не са изпратили висши длъжностни лица да участват в самите преговори. "Не само че администрацията на Тръмп за втори път се оттегли от Парижкото споразумение, но това, което виждаме във втория мандат на Тръмп, е всъщност удвояване на разширяването на използването на изкопаеми горива. Администрацията на Тръмп наистина използва износа на петрол и газ от САЩ като дипломатически и търговски инструмент", каза Сенгупта пред PBS.

Голямото и силно присъствие на коренното население, не само от Бразилия, но и от цяла Латинска Америка, доказва, че не може да се говори за опазване на природата, за опазване на горите, без да ги включим в преговорите, смята той. "Технически, разбира се, те не са на масата. Това са националните държави, които преговарят помежду си. Но те са участвали в панелни дискусии и са изнесли много речи. Участвали са в протести. Затова за коренното население, с което разговарях, е изключително важно да имат силно и мощно присъствие и да се опитват да повлияят на разговора", споделя журналистът.

Той алармира - "от началото на индустриалната ера, до края на този век се прогнозира, че средната глобална температура ще се повиши с около 2,7 градуса по Целзий. Това не е добре. Това прави още по-наложително да се намалят емисиите възможно най-бързо".

