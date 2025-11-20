Студио Actualno:

"Да намалим емисиите възможно най-бързо": COP30 доказа, че местните власти и общностите са в основата

20 ноември 2025, 11:48 часа 345 прочитания 0 коментара
"Да намалим емисиите възможно най-бързо": COP30 доказа, че местните власти и общностите са в основата

Регионалните и централните правителства са взаимосвързани, но рядко се разглеждат като равни. Сега все повече страни признават, че политиците на ниво град, община и област трябва да имат място на най-влиятелните преговори за климата. Ако можем да извлечем нещо от предишните 29 издания на Климатичната конференция на ООН, то е, че националните лидери и международните корпорации може би не са най-подходящите участници, които да предизвикат реална промяна на място. Многостранното споразумение не гарантира напредък, а думите не винаги водят до действия.

Срещата на делегати от областта на околната среда, екологията, политиката, социалните дейности, активизма и корпорациите през 2025 г., както обикновено, е в центъра на вниманието. Редица финансови сделки дават надежда за увеличаване на притока на капитал към програми за смекчаване на последиците и възстановяване, особено в областта на природата и биоразнообразието. Това са основните теми на тазгодишната конференция за климата на ООН - COP30, която се провежда в бразилския град Белем.

Губернаторът на Калифорния и Тръмп отново във фокуса - този път на климатичната сцена

По-спорните елементи обаче отново са във фокуса на събитията. Например губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм се позиционира срещу явното пренебрежение на президента на САЩ Доналд Тръмп към планетата, човешкия и животинския живот. Неговото високопрофилно участие в COP30 тази седмица изяснява разделението по темата между национални и регионални власти.

Още: Преди COP30: Световни лидери нарекоха Тръмп лъжец заради климатичните промени

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Припомняме, че в речта си пред ООН през септември американският президент заяви, че климатичните промени са „най-голямата измама, която някога е била извършена в света“. Той каза още: „Цялата глобалистка концепция, която изисква от успешните индустриализирани държави да си причинят болка и да разрушат радикално цялото си общество, трябва да бъде напълно и изцяло отхвърлена".

Калифорния може да е по-голяма по площ и БВП от редица европейски страни – тя е най-голямата субнационална икономика на планетата – но все пак остава регионална сила в рамките на САЩ. Фактът, че третият по големина щат в страната сега се стреми да сключи свои собствени международни споразумения и да се позиционира като лидер в областта на климата на глобални срещи на върха, сочи към срив в доверието между федералните и местните власти. А последните бързо губят търпение към първите.

Да дадем по-голяма трибуна на местните власти

Ходът на Нюсъм също така символизира една по-универсална истина, която някои страни разбират, но повечето не. Регионалните и местните власти са от решаващо значение за напредъка в областта на околната среда. За да има шанс за забавяне, да не говорим за обрат в тенденцията на климатичните промени, трябва да се отстъпи повече власт на кметствата и по-големите кметски райони, където има по-голямо познание за местните предизвикателства и възможности, силни и слаби страни. Тези власти са в най-добра позиция да определят как местната политика може и трябва да се прилага по начин, който действително допринася за националните усилия, смята Environment Journal.

Още: Под заплаха: Ще изчезнат ли половината видове птици и арктическите тюлени

Ако човек се вслуша в хилядите представители на коренните общности от Бразилия и отвъд, които засенчиха голяма част от темите за преговори на COP30 миналата седмица, ще чуе и види абсолютно същото. Ако хвърлим поглед към Плана за ускоряване на решенията за многостепенно управление на климата - също.

Снимка: Getty Images

По първата фаза от изпълнението на Плана за ускоряване 77 държави, в допълнение към 27-те страни членки на ЕС, вече са поели ангажимент за бъдеще, в което местните и регионалните власти са по-близо до националните правителства. На много места ще бъде необходимо да се прехвърлят повече правомощия, за да може това да функционира, но има признаци, че се случва.

Най-новият обобщаващ доклад на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC) за национално определените приноси – планове за действие в областта на климата, които страните са длъжни да изготвят – показва, че 80% от тях се позовават на „субнационални участници“. Това е с почти 20% повече от предишния кръг на подадени документи.

Още: "Вода гази – жаден ходи!" : Трагедията в Елените стана с мълчаливото ни съгласие

Междувременно новата инициатива „Beat the Heat“ ("Победете жегата"), друга концепция на COP30, стартира със 185 града и 83 организационни партньори по целия свят, следвайки примера на други глобално-местни мрежи като паневропейската кампания „Чисти градове“.

Регионалните лидери се вземат по-насериозно, когато става въпрос за политиката в областта на климата и свързаните с него въпроси. Има обаче и пречки - например потенциалът на британските съвети да се превърнат в международни лидери в областта на климата често е ограничен от регламенти, законодателство, процедури и процеси. Или, по-конкретно, от липсата на свобода на действие. Нов законопроект на Уестминстър би могъл да поправи някои от тези нередности, но е необходимо спешно внимание, за да се гарантира, че формулировката не пропуска целта.

Въпреки това цифрите рядко лъжат. Според данни, публикувани миналия месец от Министерството на енергийната сигурност и Net Zero на Обединеното кралство, събрани от Public Attitudes Tracker, британците са толкова претоварени от противоречива информация за климатичните промени, без да забравяме дезинформацията и фалшивите новини, че доверието в националното правителство е спаднало до едва 50% от анкетираните. В сравнение с това местните власти постоянно се класират като най-надеждното ниво на управление.

Какво разискваха лидерите на COP30?

Снимка: Getty Images

Международният репортер по климатични въпроси на The New York Times Сомини Сенгупта обобщи какво е видял на място в Белем. Според него основната цел на лидерите е да поддържат жива идеята за международно сътрудничество в областта на климата. Но делегатите, които се срещат в Бразилия, имат и няколко други неща, които искат да постигнат - искат да видят до каква степен страните спазват поетите ангажименти и желаят да отговорят на едно от основните настоявания на Глобалния юг, на развиващите се страни, а именно финансова помощ за прехода на икономиките им към възобновяеми енергийни източници и финансова помощ за адаптиране към щетите от климатичните промени.

Още: Заради "войната с климата": Близо 63 хиляди са смъртните случаи в Европа

Според него е важен сигнал, че Съединените щати не са изпратили висши длъжностни лица да участват в самите преговори. "Не само че администрацията на Тръмп за втори път се оттегли от Парижкото споразумение, но това, което виждаме във втория мандат на Тръмп, е всъщност удвояване на разширяването на използването на изкопаеми горива. Администрацията на Тръмп наистина използва износа на петрол и газ от САЩ като дипломатически и търговски инструмент", каза Сенгупта пред PBS.

Голямото и силно присъствие на коренното население, не само от Бразилия, но и от цяла Латинска Америка, доказва, че не може да се говори за опазване на природата, за опазване на горите, без да ги включим в преговорите, смята той. "Технически, разбира се, те не са на масата. Това са националните държави, които преговарят помежду си. Но те са участвали в панелни дискусии и са изнесли много речи. Участвали са в протести. Затова за коренното население, с което разговарях, е изключително важно да имат силно и мощно присъствие и да се опитват да повлияят на разговора", споделя журналистът.

Той алармира - "от началото на индустриалната ера, до края на този век се прогнозира, че средната глобална температура ще се повиши с около 2,7 градуса по Целзий. Това не е добре. Това прави още по-наложително да се намалят емисиите възможно най-бързо".

Още: Масова сеч в Амазония: На световните лидери им трябва път за срещата на върха за климата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Бразилия глобално затопляне климатични промени COP30
Още от Климат
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес