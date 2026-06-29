Тебешир, фолио, а който има - и дронове: Хакове от Европа срещу бруталните жеги (ВИДЕО)

Горещата вълна в Европа накара хората да измислят иновативни методи за справяне с жегата. Едни от най-интересните са във Франция - тъй като температурите в Париж надхвърлиха 38 °C, някои жители започнаха да покриват прозорците си с алуминиево фолио. Те не се опитват да блокират електромагнитното излъчване или сателитното наблюдение - алуминиевото фолио всъщност отразява значителна част от слънчевата светлина, което помага да се поддържат по-хладни вътрешните помещения.

За най-добри резултати обаче то действа по-ефективно, когато се постави от външната страна на прозореца.

🥵 Parisian heatwave hack



As temperatures in Paris climbed above 38°C, some residents started covering their windows with aluminum foil.



And no, they're not trying to block electromagnetic radiation, government mind control, or satellite surveillance.



Aluminum foil actually… https://t.co/0AD5awzAU7 pic.twitter.com/uV0aBgMDOD — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

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Докато рекордна жега обхваща Франция, в някои магазини започва да липсва един прост, евтин и неочакван продукт – тебешир. Известен като Blanc de Meudon - или „креда от Мьодон“ - този продукт обикновено се използва за производството на бои или като почистващо средство. Но предвид изтощителните температури има съобщения, че изобретателни хора използват кредата като домашно средство срещу жегата, като покриват прозорците в училища и частни домове.

Смесена с вода и нанесена върху стъклото, тя образува млечно-белезникаво покритие, което пропуска част от светлината, но отразява топлината. Все повече научни изследвания сочат, че зад този „домашен“ трик за охлаждане може да стои солидна научна основа, пише BBC.

След рекордната жега моргите в Париж пък останаха без свободно място. Погребалните агенти казват, че броят на смъртните случаи е скочил до два-три пъти над обичайното ниво, което не оставя място за допълнителни тела. След като капацитетът за съхранение е изчерпан, телата се транспортират към други региони, докато операторите в моргите молят властите за разрешение да инсталират хладилни контейнери за временно съхранение.

🥵 The heat is turning deadly: Paris mortuaries are full



After a record-breaking heatwave, mortuaries across Paris have run out of space. Funeral directors say the number of deaths has surged to two to three times the usual level, leaving no room for additional bodies.



With… https://t.co/dWyqK2NMGl pic.twitter.com/15QFvIpEPY — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

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Жегата във Франция стана толкова силна, че дори президентът Еманюел Макрон отново извади характерните си слънчеви очила. Той ги носеше по време на среща със султана на Оман, който е на двудневно официално посещение в страната.

😎 The French heatwave has become so intense that even Macron has brought back his his signature sunglasses



Or is there another reason? 👀



The French president wore them during a meeting with the Sultan of Oman, who is on a two-day official visit to France. pic.twitter.com/Hj8q380vDy — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

Германците се охлаждат с дронове. В Полша е такава жега, че дори австралийците са изненадани

Междувременно в Германия са измислили също креативен начин да се разхладят малко, който е по-технологичен от този в съседна Франция - с помощта на дронове:

🥵 German heatwave hack



In Germany, they've come up with a creative way to cool down a little — using drones 👇 https://t.co/QlX9VerSsv pic.twitter.com/u1p2I9Ur7J — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

"Аз съм от Австралия. Тук ми се струва точно като жегата у дома" - така пък австралийски турист коментира горещата вълна в Полша. Той и други посетители на страната казват, че никога не са очаквали в Полша да е толкова горещо. Местните жители, от своя страна, правят всичко възможно, за да преживеят жегата - търсят сянка, климатик и всякакъв начин да се охладят.

Полша се изправя пред още една тропическа нощ, последвана от поредния изпепеляващ ден. Синоптиците прогнозират, че горещата вълна се очаква да отслабне постепенно, започвайки от вторник, 30 юни.

🥵 "I'm from Australia. This feels just like the heat back home"



Tourists say they never expected Poland to be this hot. Locals, meanwhile, are doing everything they can to survive the heat — seeking shade, air conditioning, and any way to cool down.



Poland is facing one more… https://t.co/X76ozFUkmJ pic.twitter.com/WgqBpQrVDo — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

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Войната пречи на украинците срещу жегата

Жителите на украинската столица Киев също трябва да бягат от жегата - мнозина го правят на плажовете на река Днепър. Войната на Русия обаче не позволява на други да си вземат почивка. 53-годишната Надя остава в Киев това лято, защото съпругът ѝ служи в армията и някой трябва да се грижи за котките им. „Най-многото, което мога да си позволя, е двудневно пътуване за рождения ден на приятел. Имам достатъчно пари, но нямам възможност“, казва тя с усмивка.

Друга жителка на украинската столица, Олена, споделя, че пътуването в чужбина е просто прекалено скъпо, затова прекарва лятото край Днепър или в къщата си на село. Междувременно 62-годишната Светлана казва, че би искала да отиде на море, но дългите пътувания са станали твърде трудни. Тъй като в Украйна не се извършват търговски полети, пътуването с влак вече не е вариант и за нея.

🥵 Kyiv residents are escaping the heat on the beaches of the Dnipro River — while the war keeps many from taking a vacation



Nadiia, 53, is staying in Kyiv this summer because her husband is serving in the military and someone has to look after their cats. "The most I can afford… https://t.co/QlX9VerkCX pic.twitter.com/JMXREi84xJ — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

Вълната от горещини, която обхвана Западна Европа, вече достигна Украйна. Синоптиците прогнозират температури от 30 до 37 °C в по-голямата част от страната, считано от 29 юни, като най-горещо ще бъде в западните региони.

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