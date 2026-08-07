Следи от древно море, изчезнало преди десетки хиляди години, са открити под леда на Антарктида

Учени са открили подземен басейн с червена саламура (свръхсолен разсол) в района на сухите долини Макмърдо в Антарктида, който съдържа генетични следи от морски микроорганизми, според проучване, публикувано в Nature Geoscience. Те вярват, че това са останки от древно море, което е било погребано под ледници преди десетки хиляди години.

Древното море под Антарктида

Според проучването, подземната саламура съдържа ДНК, свързана специално с морски микроорганизми, а не само следи от отдавна изчезнали същества. Това подкрепя хипотезата, че саламурата се е образувала от морска вода, която впоследствие е попаднала в капан под настъпващия лед.

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Необичайният червен цвят на солената вода, както отбелязват авторите на изследването, се обяснява с реакцията на богата на желязо вода с кислород на повърхността, а не с активността на водорасли или пигментирани микроби. Подобни богати на желязо саламури са регистрирани и в други части на Антарктида, но този конкретен басейн е уникален поради комбинацията от уникалната си химия и запазената морска микробна ДНК.

Сухите долини Макмърдо са едни от най-необичайните пейзажи на Земята. Те получават много малко снеговалежи и имат изключително ниска влажност, което ги прави най-голямата зона без лед на континента. Въпреки това, ледници и други ледени образувания все още се срещат в и около долините.

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Както обясняват изследователите, бреговата линия в тази част на Антарктида някога е била значително по-широка, което е позволявало на морската вода да прониква по-дълбоко в долините. С изменението на климата и разширяването на ледниците, тези джобове с морска вода са се озовали в капан под слоеве лед и вечна замръзналост. С течение на времето сладката вода постепенно замръзнала, оставяйки след себе си разтворени соли. Концентрацията на сол се увеличила и точката на замръзване на саламурата спаднала толкова много, че тя можела да остане течна дори при температури, при които сладката вода би замръзнала отдавна.

Учените анализирали ДНК от саламурата и открили генетичен материал, подобен на този, открит в съвременните морски микроорганизми. Това подкрепя теорията, че подземният резервоар е с морски, а не сладководен произход. Изследователите отбелязват, че солените подледникови саламури са способни да съхраняват биологични следи за дълги периоди от време, предоставяйки ценна информация за древните екосистеми на Антарктида.

Междувременно стана ясно, че нов телескоп в Антарктида ще помогне за откриването на милиони галактики. Сухият климат там предлага уникално предимство за терагерцови наблюдения. Антарктида може да се превърне в прозорец към ранната Вселена – именно там е планирано да бъде инсталиран 12-метровият терагерцов телескоп ATT12. Учени от Университета в Цукуба представиха проучване на възможностите на оборудването.

Целта на телескопа е да надникне в места, където конвенционалните обсерватории не могат: през плътен космически прах до галактики, където тече звездообразуване. Прахът в тези галактики абсорбира и разсейва звездната светлина, правейки процесите на звездообразуване невидими в оптичния диапазон, поради което са необходими наблюдения в терагерцовия и далечния инфрачервен спектър.

Изборът на Антарктида не е случаен: във вътрешността на континента нивата на водни пари са сред най-ниските на планетата, а водните пари силно абсорбират радиация в съответните дължини на вълните. Сухата полярна атмосфера ефективно създава идеални условия за подобни изследвания.

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