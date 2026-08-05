Жегата ще стане още по-непоносима: Учени предупреждават за засилване на Супер Ел Ниньо

Климатичното явление Ел Ниньо продължава да се засилва и може да навлезе в силна фаза между август и октомври. Очаква се то да доведе до по-високи глобални температури и значително да промени моделите на валежите. Това се доказва от най-новите климатични модели и прогнози на Световната метеорологична организация, пише Daily Mail.

Засилване на Супер Ел Ниньо

Според оценки на Световната метеорологична организация (СМО), температурите на морската повърхност в ключови региони на Тихия океан биха могли да надвишат сезонните норми с 2,9 градуса. Ел Ниньо обикновено достига своя връх между ноември и февруари и оказва най-голямо влияние върху глобалните метеорологични модели в началото на следващата година.

Експерти предупреждават, че настоящата гореща вълна и суша може да са само началото на последиците от едно от най-силните явления на Ел Ниньо, регистрирани в историята.

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Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че феноменът се засилва на фона на масивните горски пожари и рекордните температури на морската повърхност.

Какво е Ел Ниньо?

Ел Ниньо е топлата фаза на климатичния цикъл ENSO. При нормални условия, пасатите изтласкват топли води през Тихия океан към Австралия, докато по-хладни води се надигат край бреговете на Южна Америка.

По време на Ел Ниньо тези ветрове отслабват или обръщат посоката си. Това води до натрупване на топла вода в тропическите райони на Тихия океан, повишавайки средните глобални температури и нарушавайки нормалните метеорологични модели.

Регистрираните температури на морската повърхност са с 2,1 градуса над средните през юли, но прогнозите сочат по-нататъшно затопляне.

Ситуацията се изостря от положителния дипол на Индийския океан, който затопля западната част на океана и охлажда източната. Заедно тези явления увеличават риска от суши, наводнения и горски пожари.

Кои региони ще бъдат изложени на риск? Ел Ниньо може да доведе до покачване на глобалната температура над средните стойности през следващата година. Най-значителни последици се очакват в Южна Европа, Африка, Източна Азия, Централна и Южна Америка, Нова Зеландия и Карибите.

Прогнозират се повече валежи и повишен риск от наводнения за Африканския рог, западната част на Северна Америка и части от Централна Азия.

В същото време в Северна Европа, по-голямата част от Австралия, Индийския субконтинент и южната част на Централна Америка валежите може да са значително под нормалните.

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Ел Ниньо не е причинено от изменението на климата, но естественото затопляне се ускорява от предизвикано от човешката дейност повишаване на температурата. Следователно, метеорологичните аномалии могат да достигнат още по-екстремни нива.

Припомняме, че световните метеорологични центрове прогнозират рекордно „супер“ Ел Ниньо през 2026-2027 г. Синоптиците изчисляват, че събитието може да е най-мощното през последния век и половина. Според нови прогнози, събитието през 2026/2027 г. може да достигне рекордна интензивност и да надмине най-мощните суперсъбития в съвременната история, включително Ел Ниньо от 1997-1998 г. и 2015-2016 г.

Това се доказва от прогнозата за времето в Европа, съставена въз основа на данни от Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF), Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) и Австралийското бюро по метеорология (BOM).

Метеоролозите определят ​​настоящия сценарий като „код червен“ заради потенциала му за широко въздействие върху глобалната метеорологична система. Според експерти, мощна вълна на Келвин – маса от необичайно топла вода под повърхността на океана, която бързо се движи на изток, вече се формира в Тихия океан.

Нови модели на ECMWF и NOAA показват, че през втората половина на 2026 г. аномалиите могат да надхвърлят 3°C, а в някои райони на източната част на Тихия океан дори да достигнат над 4,5°C. Ако тези прогнози се потвърдят, събитието може да стане най-силното от края на 19 век и да надмине рекордното Ел Ниньо от 1877-1878 г.

В доклада се отбелязва също, че западната тропическа част на Тихи океан в момента е по-топла, отколкото е била на същия етап от суперсъбитията през 1997 г. и 2015 г. Това може да показва още по-голям резервоар от топлина, който все още не е напълно освободен.

Метеоролозите отбелязват, че Ел Ниньо влияе не само върху температурите на океаните. То променя и атмосферната циркулация, разпределението на валежите и маршрутите на бурите през цялата планета. Потенциалните последици включват масови наводнения, суши, екстремни горещини и промени в сезонните метеорологични модели.

Експертите също така отбелязват промени в така наречената клетка на Уокър - мащабен модел на циркулация на въздуха в тропиците. По време на силно Ел Ниньо зоната на активно издигане на водата се измества към централната и източната част на Тихия океан, влияейки върху глобалните метеорологични модели.

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