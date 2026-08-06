Спасение от жегата: Вече има бум на мерки като да се бяга от работа

Всеки шести британец прибягва до крайни мерки като спане в кухнята, отсъствие от работа или резервиране на хотел, за да се справи с горещите вълни, показва проучване на организация "Ситизънс Адвайс", цитирано от Пи Ей Мидия и ДПА.

Организацията отчита, че милиони хора във Великобритания живеят в домове, които не могат да бъдат достатъчно охладени и призовава правителството да предприеме мерки. Според оценките ѝ "кризата, вече е целогодишна" заради екстремните летни горещини, съчетани с високите разходи за отопление през зимата.

Сред предприеманите от хората действия са спане в кухнята, градината или на балкона, използване на болнични, неплатен или платен отпуск, както и настаняване в хотели, за да избягат от жегата.

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Още около четири милиона души са използвали импровизирани решения за охлаждане на домовете си, като поставяне на алуминиево фолио, картон или влажни чаршафи върху прозорците.

Според проучването лошото проектиране на жилищата, които задържат топлината, както и високата цена на охлаждащите системи, включително климатиците, оставят много хора без реална възможност да се справят с високите температури. Изследването установява още, че около 90 000 потребители на централно топлоснабдяване не могат да изключат отоплението си дори през летните месеци.

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