Какво ще се случи, ако всички ледници на Земята изчезнат едновременно?

Историята на Земята обхваща милиарди години и през това време нашата планета е претърпяла много промени: ледници са се появявали и изчезвали на планетата. В ново проучване учените са се фокусирали върху изучаването на това колко вода се съдържа в ледниците по света и какви биха били последствията, ако цялата тази вода попадне в Световния океан, пише Daily Mail.

Ето какво би се случило, ако всички ледници на Земята изчезнат едновременно.

Какво би се случило, ако всички ледници се разтопят едновременно?

Изследователите изчисляват, че извън обширните ледени покривки на Гренландия и Антарктида, ледниците на Земята съдържат около 150 000 кубически километра лед. Новият анализ показва, че ако всички тези ледници се стопят напълно, това би повишило морското равнище с повече от 32,3 сантиметра.

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Вече е известно, че някои ледници изчезват с тревожна скорост с повишаването на глобалните температури, а при планинските ледници са забележими най-видимите признаци за глобалното затопляне на планетата. Наблюденията показват, че ледниците в региони като Алпите, Андите и Хималаите са претърпели значителни загуби през последните десетилетия, тъй като топлият въздух топи леда по-бързо, отколкото снегът може да го възстанови. Изследователите казват, че знанието за точното количество лед в ледниците е от решаващо значение за прогнозиране как те ще реагират на затоплящия се климат.

Според Николо Мафецоли от университета „Ка' Фоскари“ във Венеция, човечеството трябва да действа бързо. Очаква се ледниците в средните географски ширини, включително тези в Алпите, да изчезнат през следващите няколко десетилетия.

Проучването е разработило модел с изкуствен интелект, наречен IceBoost v2.0, обучен върху повече от седем милиона измервания на дебелината на леда, събрани от цял ​​свят. Учените са комбинирали тези наблюдения с 26 физически и географски фактора, включително наклон, кривина на терена, скорост на леда и температура. След това моделът е използван за оценка на дебелината и обема на всеки ледник.

Авторите казват, че техните оценки съвпадат с полевите наблюдения с 40% по-добре от предишните методи, което дава на учените по-ясна картина къде е концентриран ледът по света. Изследователите казват, че техният модел ще бъде използван за моделиране на това как ледниците биха могли да се променят до 2100 г. и как биха могли да допринесат за покачването на глобалното морско равнище.

Според нови оценки, ледниците по света, с изключение на Антарктида и Гренландия, съдържат еквивалента на 32,3 см покачване на морското равнище. Учените смятат, че пълната загуба на всички ледници вероятно би имала катастрофални последици за стотици милиони хора, живеещи в крайбрежните градове по света. Проучването посочва и друга опасност, свързана със свиването на ледниците: загубата на прясна вода.

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Междувременно учени разкриха, че топенето на ледниците по целия свят ще има последици не само за местните екосистеми, но и потенциално ще повлияе на епидемиологичната ситуация. Това съобщава научното списание earth.com, позовавайки се на ново проучване.

Учените отбелязват, че ледниците действат като естествени замразители, съхранявайки биологични материали в продължение на хилядолетия. Както обясни авторът на изследването Гуанан Мао, ледниците са „генетични архиви“, съхраняващи, наред с други неща, гени за антибиотична резистентност. Топенето, причинено от глобалното затопляне, превръща тези архиви в „активни източници“ за разпространението на тези гени.

„Реките и езерата, захранвани от ледници, са важни водоизточници за милиони хора. След като гените на резистентност попаднат в тези взаимосвързани системи, те могат да взаимодействат със съвременните бактерии, увеличавайки риска от разпространение чрез микробните общности“, казват изследователите.

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