Гигантски айсберг се преобърна близо до град в Гренландия (ВИДЕО)

Камера засне невероятно драматичния момент, в който гигантски айсберг се преобърна близо до град в Гренландия, покривайки брега с огромни вълни.

Преобръщането на гигантски айсберг до Гренландия

Повечето айсберги са скрити под повърхността на океана, но понякога все още можем да ги видим изцяло. Това е заснела камера, инсталирана край бреговете на Илулисат, Гренландия. Камерата е запечатала драматичния момент, в който гигантски айсберг се преобръща, изпращайки вълни, разбиващи се към крайбрежния град, съобщава IFLScience.

Прочетете също: Най-големият айсберг заплашва достъпа до океана на хора и животни от цял остров (ВИДЕО)

Според учените, само около 11% от айсберга обикновено се вижда на повърхността на океана по всяко време, докато останалата част остава скрита от всички, освен от пингвини, полярни мечки и подводни дронове, които се гмуркат в местните води.

"Но от време на време успяваме да зърнем добре долната страна на някой от ледените гиганти. Това се случва, когато айсбергите се топят, отчупват и преобръщат. Според изследователите, големите айсберги често се преобръщат скоро след като се откъснат от главния леден шелф, заемайки по-стабилна позиция", казват учените.

Дан Бересфорд от НАСА отбелязва, че в този случай не е известно колко дълго айсбергът край бреговете на Гренландия е бил отделен от родителския си леден шелф. На ръба на ледника върхът му е много бял и прилича на сняг, но когато се откъсне от ледника, айсбергът често се обръща. Когато това се случи, частта от айсберга, която е била скрита под водата, придобива наситено син цвят.

Докато айсбергите се носят, те отчупват парчета и се въртят леко, така че можете да видите водните линии на ръба на айсберга, където едната страна е потънала, а другата се е издигнала. Сега можете да видите къде е била водата. Понякога се образуват водопади по страните им, ако е голям айсберг с плосък връх. Но те разказват история за произхода си.

Драматичният момент на преобръщането на айсберга е заснет на видео на 25 юли 2026 г. В продължение на 55 минути учените наблюдавали как айсбергът се приближава до брега и се отчупва на големи парчета. След това айсбергът се издига над водата, преди да падне отново, този път с главата надолу.

Според учените, това видео илюстрира процеса, чрез който айсберг се стреми да достигне ново равновесие. След като достатъчно количество топящ се или падащ лед измести центъра си на масата, това, което е изглеждало като сравнително солиден и стабилен блок лед, може внезапно да стане нестабилно, въртейки се, докато достигне новото си, плаващо положение.

Прочетете също: Тревожна тенденция в Арктика: Увеличеният брой айсберги преобразява живота на морското дъно

Наскоро стана ясно, че изследователи са открили, че топенето на антарктическия лед разкрива същинска токсична бомба със закъснител, която трови девствената екосистема на Антарктида. От десетилетия ледът на нея намалява. Нов анализ установи, че топящият се лед освобождава опасни количества живак, които се натрупват в ледения континент от стотици години, пише Daily Mail.

Проучването, в което са анализирани проби от седименти от 16 места близо до Антарктическия полуостров в северозападната част на континента, установи, че живакът в момента се натрупва на континенталния шелф със скорост от 93 микрограма на квадратен метър годишно. В някои части на континента живакът се натрупва два пъти по-бързо, отколкото на други континентални шелфове.

Още по-тревожен е фактът, че от началото на индустриализацията, темпът на натрупване на живак се е увеличил с невероятните 160% - това е доказателство за антропогенно изменение на климата. Учените отбелязват, че живакът е тежък метал, който присъства естествено в цялата екосистема, но в малки количества.

Прочетете също: Подводният свят на Антарктида: Какво се крие под най-големия айсберг на Земята