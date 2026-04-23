За пръв път: Учени регистрираха първото електрическо сияние в дърветата по време на гръмотевична буря

Екип от изследователи от Университета на щата Пенсилвания е документирал за първи път в историята коронни сияния от върховете на дърветата по време на гръмотевична буря в естествени условия.

Електрическо сияние в дърветата по време на гръмотевична буря

Това явление, което в продължение на десетилетия съществуваше само като научна теория, най-накрая беше регистрирано. Учени, включително професор Уилям Брун и докторантът Патрик Макфарланд, предприеха експедиция по източното крайбрежие на САЩ в специално оборудван ван с телескопичен ултравиолетов инструмент.

Феноменът беше потвърден в Северна Каролина. Чрез насочване на оборудване към клоните на евкалипт, растящо на 30 метра разстояние, учените регистрираха повече от 850 светкавици по време на двучасова буря.

Коронарните разряди възникват поради критичен електрически дисбаланс: отрицателният заряд на гръмотевичните облаци привлича положителен заряд от земята, който се концентрира върху острите върхове на листата. Това създава слабо ултравиолетово сияние, почти невидимо за човешкото око, но ясно откриваемо от високочувствителни камери.

Значението на това откритие се простира отвъд визуалните ефекти. Електрическите импулси разграждат молекулите на водните пари, образувайки хидроксилни групи – мощни естествени окислители. Те действат като „ пречистители на въздуха“, неутрализирайки замърсителите, особено метана и антропогенните химични съединения. По този начин горите може да играят много по-активна роля в самопречистването на планетата, отколкото се смяташе досега.

По-нататъшни изследвания с участието на еколози би трябвало да определят дали подобни микроизхвърляния увреждат дърветата и как точно този процес влияе върху глобалното изменение на климата.

Гръмотевичните бури са впечатляващо природно явление, но те могат да бъдат и опасни за хората. Експерти съветват по време на гръмотевични бури да избягвате високите дървета: Мълниите най-често удрят високите дървета като борове, дъбове и тополи. При гръмотевична буря е най-добре да потърсите ниски зони в гората.

Също така не се препоръчва да се плува по време на гръмотевична буря. Не се оставайте във водата. Мълниите могат да паднат във водата и да предизвикат сериозни наранявания или дори смърт.

Избягвайте близост до водоеми по време на гръмотевична буря. Ако сте на къмпинг, избягвайте разпъването на палатка на открит бряг, както и под дървета.

Ако сте у дома, затворете прозорците, вратите, комините и всички вентилационни отвори. В колата затворете прозорците и не слизайте от нея.

