СОС отхвърли смяната на ръководството на "Столичен автотранспорт"

12 февруари 2026, 13:02 часа 319 прочитания 0 коментара
Докладът за смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт" не успя да мине на днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС). "ГЕРБ-СДС, БСП (с изключение на Диана Тонова), ИТН, отцепниците от "Възраждане", блокираха смяната на ръководството на "Столичен автотранспорт". За ГЕРБ и ИТН е ясно, но явно няма промяна в БСП-София и с новия председател на партията. Там нещата си продължават постарому и им пожелавам никога повече да не минат 4%", заяви общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Васил Терзиев поиска оставката на директора на "Столичен автотранспорт"

"Градският транспорт е изключително важен, но не може да се дават само пари. Днес беше доста разочароващо. Каквито и аргументи да бъдат дадени, те не тежат и са несъстоятелни", заяви от своя страна кметът на София Васил Терзиев.

Припомняме, че на 10 февруари градоначалникът поиска оставката на временно назначения изпълнителен директор на "Столичен автотранспорт" ЕАД Стилиян Манолов. Терзиев настоя и за незабавно стартиране на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството. Той отбеляза, че искането е резултат от поредица управленски решения, които увеличават разходите на градския транспорт, без да подобряват услугата за гражданите, и обвързват системата с дългосрочни финансови ангажименти без достатъчен контрол.

Преди днешнито заседание на СОС общинските съветници от "Спаси София" Борис Бонев, Стефан Спасов и Андрей Зографски поискаха да бъде направена цялостна ревизия в "Столичен автотранспорт". 

"Столичен автотранспорт" ясно и явно се подготвя за концесия", каза на брифинг независимият общински съветник Ваня Григорова.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
