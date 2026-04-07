60-ото юбилейно издание на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА стартира на 13 май

Бизнесът и специалистите в медицината, денталната медицина, дерматологията и естетиката ще се съберат от 13 до 15 май в София. Поводът са водещите изложения за България и Балканския полуостров БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА, които разгръщат платформите си в международния изложбен и конгресен център Интер Експо Център.

60-ото юбилейно издание ще събере в Интер Експо Център стотици производители, вносители, представители, дистрибутори и търговци на медицинско, дентално, дерматологично и естетично оборудване, обзавеждане, апаратура, инструменти, материали и консумативи. Възможностите, които БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА създава, привлякоха на последното издание 10 793 посетители. Над 210 бяха изложителите от България, Румъния, Германия, Турция, Полша, САЩ, Дубай, Сиера Леоне, Кипър, Гърция, Словакия, Италия, Китай и Пакистан. Вниманието прикова пилотното издание на бизнес-инкубатора ExpoLab.

БУЛМЕДИКА за 60-и път ще е платформа за най-новото при терапевтичните апарати и технологии, апаратура, обзавеждане и оборудване за болнични заведения и лекарски кабинети, специализирани инструменти, консумативи, решения за ортопедията и рехабилитацията и др. На БУЛДЕНТАЛ изложителите представят дентално и зъботехническо оборудване, техника, инструменти, консумативи, обзавеждане на дентални клиники и кабинети. А ДЕРМА & EСТЕТИКА за 8-и път фокусира вниманието върху най-новите диагностични и терапевтични апарати и технологии, филъри, лазерни технологии и др. Условията за участие като изложител ще откриете в сайта www.bulmedica.bg. Билетите за посетители се разпространяват чрез www.iec.urboapp.com.

Продължава развитието на тематиките GREEN LINE и ANTI-AGING LIFESTYLE, посветени съответно на хранителните, козметични и терапевтични продукти и технологиите и научните достижения за здраво тяло и качествен начин на живот.

Организаторите на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА активно си партнират с Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Българска асоциация на зъботехниците, Български фармацевтичен съюз, МК "Йорданка Филаретова", Български червен кръст, Национална пациентска организация, Национално сдружение диабет, предиабет и метаболитен синдром.

Дари кръв – заедно спасяваме животи!

Под надслов "Дари кръв – заедно спасяваме животи!" ще протече участието на Националния център по трансфузионна хематология. В партньорство с БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА ще се проведе акция по доброволно кръводаряване. Това ще се случи в първите дни на изложението – 13 и 14 май. През всички дни екипът на НЦТХ ще посреща посетителите, провеждайки разяснителна кампания за ползите при кръводаряване.

Форум "Женско здраве" и динамичната съпътстваща програма

От 13 до 15 май 60-ото юбилейно издание на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА ще стане платформа за иновации и сцена за професионално усъвършенстване. Това ще се случи чрез съпътстващата програма, засягаща иновациите, актуалните въпроси, маркетирането, здравето, спецификите на бизнеса и обучението в медицината, денталната медицина, дерматологията и естетиката. На последното издание на 5 сцени се проведоха над 80 събития. Пред публиката излязоха 125 лектори.

На 16 май, като част от БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА, стартира Форум "Женско здраве". В 5-ото си издание събитието се фокусира върху темата "Жената в равновесие". Форматът привлича над 1000 участници годишно и се организира от "Момичетата от града", в партньорство с Интер Експо Център. В съботния 16 май Форум "Женско здраве" - "Жената в равновесие" ще изпълни залите Витоша и Родопи. Сред акцентите са значението на движението, епигенетиката, хормоналните терапии и др.

