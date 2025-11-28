Заради неочакван проблем: Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Европейският самолетостроител Airbus съобщи днес, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320, предаде Ройтерс. Компанията посочи в изявление, че неотдавнашен инцидент със самолет от семейството A320 е разкрил, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за функционирането на системите за управлението на полета.

Според източници от бранша това ще засегне около 6000 самолета, което е над половината от машините в света. От Airbus признават, че тези препоръки ще доведат до оперативни нарушения за пътниците и клиентите, посочиха от компанията, цитирани от БТА.

