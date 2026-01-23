Българинът прегрява на работа: В световния топ 5 сме по риск от бърнаут

Ново изследване на Българската стопанска камара сочи, че България е в топ 5 на страните с повишен риск от професионално прегаряне. Загубите от него се изчисляват за са над 600 млн. годишно. Това съобщи Томчо Томов, директор на Националния център за изследване на компетенциите към Стопанската камара.

Проучването е проведено в 4 сектора – здравеопазване, образование, съдебна и охранителна система.

Кои професии са най-засегнати

По данни на Световната здравна организация 12 млрд. дни годишно се губят от отсъствия заради бърнаут.

Професионалното прегаряне се случва най-често при лекари, журналисти, IT специалисти, полицаи и пожарникари. Симптомите на бърнаута са емоционално изчерпване, намаляване на личната работоспособност и деперсонализация.

"Емоционалната система е първата, която се изтощава. Тя не успява да се справи. Първата такава защита е да ограничим комуникацията с другите хора, които ни създават този стрес. Защитавайки се по този начин, ние ограничаваме възможността да бъдем професионално ефективни. Веднага се нарушава целият производствен процес. От там нататък започват конфликти с колегите по веригата, след това с ръководството, защото нещата не вървят и от там нататък цялата организация започва да страда", коментира психологът Велин Георгиев.

Удар по икономиката

В България само около 20% от работодателите осъзнават, че са нужни мерки, за да съхранят и задържат хората. на национално ниво пък щетите за страната средногодишно от бърнаута възлизат на стотици милиони, сочи изследването на БСК.

"Разходите и на държавата, и на работодателите средногодишно са около 600 млн. лева. И те нарастват за обезщетения поради заболявания. Но тук трябва да добавим, от гледна точка на обществото и икономиката, трябва да добавим и обезщетения, свързани с професионални заболявания в основата на които също стои стрес и бърнаут", коментира Томчо Томов, директор на Националния център за изследване на компетенциите на БСК.

Според Световната здравна организация 48% от работещите на планетата страдат от прегряване на работното място, предаде БНТ.

"Някъде около 12 млрд. дни се губят годишно в света от болнични, свързани с бърнаута. Това съставлява около 1 трилион долара годишно разходи за намалена трудоспособност, обезщетения, което е и някъде около 1% световния брутен вътрешен продукт", заяви Томов.

Заедно с косвените ефекти като демотивация, закъснения, ниска технологична дисциплина, текучество, злополуки, загубата нараства с 6-7 трилиона долара или 6% от световния БВП.