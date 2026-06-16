EDEN прави колаборация с шеф Станислав Иванов и Ouzo 12

На 21 юни от 20:00 часа ресторант EDEN в Пловдив ще бъде домакин на специална вечер, създадена съвместно с шеф Станислав Иванов и Ouzo 12. Форматът съчетава авторско меню с гръцко вдъхновение и селекция от напитки, изградени около класическия анасонов вкус на марката.

През последните месеци EDEN последователно развива собствена линия от тематични вечери, гост-готвачи и специални формати, които излизат извън рамката на стандартното ресторантско меню. След международни кулинарни обмени, авторски брънчове и тематични събития ресторантът продължава да работи в посока, в която храната влиза в по-широк контекст. Този път чрез срещата между средиземноморски вкус, авторска кухня и Ouzo 12.

Менюто започва с маринован октопод, фава Санторини, зрели домати и фета, а за основно гостите ще могат да избират между агнешко osso buco с крем от пащърнак и целина или лаврак с хрупкава коричка, шафранов картофен крем, фенел конфи, глазирани бейби тиквички и beurre blanc. Десертът е млечен шоколад с дехидратирана малина, малиново кули, солен карамел и хрупкав шамфъстък. Към менюто се предлага избор между Ouzo 12 и коктейл Ouzo Sunsets. Вкусовете и продуктите са разпознаваеми, но подредени с мярка и с ясно усещане за цялост.

EDEN, отличен тази година с два приза за качество и стандарт в бранша, се налага като място с кухня от висок клас, екип с опит в ресторанти със звезда „Мишлен“, сезонни менюта, лятна градина и собствена програма от формати, които дават различен повод за присъствие.