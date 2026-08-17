Некадърност на "Росатом" около ядрената сигурност "взриви" Египет, същата технология е и в сърцето на Европа

Руската държавна корпорация "Росатом", която изгражда атомната електроцентрала в Унгария "Пакш 2", стана обект на обвинения за пропуски в безопасността, сигурността и инженерното проектиране при друг проект - в Египет, при който се използва същата технология. Това показват вътрешни документи, получени и цитирани от брюкселското издание Poilitico. В поверително писмо от 4 юни, адресирано до ръководител на „Росатом“, египетската Агенция за атомни електроцентрали описва „дефекти“, засягащи няколко реакторни блока, и нарушения на „културата на ядрена безопасност“ при строителството на АЕЦ „Ел Дабаа“.

В писмото се посочва също „умишлена небрежност“ от страна на служител по проекта.

Пакетът от документи е бил предоставен чрез служител на разузнавателните служби, на когото е гарантирана анонимност. Файловете включват поверителни документи на компанията, които описват закъснения в строителството и инженерни проблеми, установени при собствените проверки на проекта от страна на „Росатом“.

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Оправданията на "Росатом"

След като пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. накара Европа да наложи широкомащабни санкции срещу страната, „Росатом“ се опита да убеди европейските правителства, че остава надежден и компетентен доставчик на пазара на ядрена енергия. Обвиненията за нарушения на безопасността обаче биха могли да засилят съществуващите опасения относно дейността на контролираната от Кремъл компания в ЕС.

В изявление, изпратено до Politico, „Росатом“ казва, че спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност и е постъпвала по този начин през целия период на строителството на АЕЦ „Ел Дабаа“. Компанията отказва да коментира дали е получила писмото или жалбите от Агенцията за атомни електроцентрали на Египет.

„Високият стандарт на организация на работата, системата за управление на качеството и културата на безопасност се потвърждават от постоянното внимание, което политическото ръководство на Руската федерация и Арабската република Египет, както и ръководството на Международната агенция за атомна енергия, отделят на проекта, като представителите на агенцията редовно присъстват на ключови етапи от проекта“, посочва компанията.

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Нито едно от твърденията, съдържащи се в писмото, представено на „Росатом“ от брюкселската медия, не е било „потвърдено в рамките на договорните, техническите и надзорните процедури, предвидени в проекта“, се посочва в изявлението на компанията.

Снимка: "Росатом"

Същата технология като при "Пакш 2" в Унгария

През юли египетският министър-председател Мостафа Мадбули заяви, че очаква строителството на всичките четири реактора в "Ел Дабаа" да приключи до 2030 г., като първият реактор трябва да започне да произвежда електроенергия до 2028 г. Към момента на обекта все още не е доставено ядрено гориво. Египетската централа на „Росатом“ ще използва същата технология, която е в основата на унгарския проект „Пакш 2“ – подкрепяното от Кремъл разширяване на ядрената енергетика, което многократно е предизвиквало напрежение между Будапеща, когато тя бе под ръководството на Виктор Орбан, и Европейската комисия.

Комисията казва, че не е запозната с поверителните документи и твърденията, които те съдържат. „За ЕС ядрената безопасност е ключов приоритет“, уточнява говорител на ЕК. Той добавя, че макар Комисията да следи развитието на проекта, „въпросите, свързани с ядрената безопасност, са отговорност на съответната държава членка на ЕС“.

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Първоначално одобрен от бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан през 2014 г., проектът „Пакш 2“ се превърна в символ на сближаването на Будапеща с руския диктатор Владимир Путин и предостави опора за руските енергийни технологии в рамките на ЕС. Работата по проекта започна през февруари тази година.

Контролираната от Кремъл корпорация има проекти за атомни електроцентрали още в Турция и в Китай, докато Германия е подложена на критики за това, че през юли одобри сделка, която ще позволи на едно от дъщерните дружества на „Росатом“ да съдейства за производството на ядрени горивни пръти за електроцентрала в Долна Саксония. Германското правителство заяви, че сделката ще бъде под строг контрол от гледна точка на националната сигурност.

Вече има дефекти в "Ел Дабаа", от "Росатом" пиели алкохол на строителната площадка

След като започне да функционира на пълни обороти, комплексът „Ел Дабаа“ в Египет ще включва четири ядрени реакторни блока от руски дизайн, които ще бъдат под надзора на Агенцията за атомни електроцентрали. В писмото, изпратено от египетските власти до „Росатом“, служител на агенцията пише, че в незавършените реакторни блокове вече са открити дефекти.

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„Наново са се появили сериозни дефекти в бетона, включително кухини зад металната облицовка на блок 4, дефекти във фундаментните плочи на блокове 1, 2 и 3, чието отстраняване отне една година, както и дефекти в клетъчната структура на цилиндричната стена на сградата на реактора на блок 4“, се посочва в писмото.

Снимка: "Росатом"

След това египетската агенция обвинява „Росатом“ в „подвеждащи методи“ и „фиктивна работа“ в опит да се докаже, че строителството на централата е завършено повече от наполовина, „докато визуалната инспекция на обекта ясно показва, че основните сгради на ядрения остров все още са в етап на подземно строителство“.

Египетските власти твърдят, че „Росатом“ поддържа и непрофесионална работна култура, в която работници са били заловени със „забранени алкохолни напитки“ на строителната площадка, използвали „фалшиви пропуски и са се представяли за други лица, за да получат неразрешен достъп“, както и са заснели няколко „снимки и видеоклипа на строителната площадка“, които са се озовали в социалните мрежи, „което е нанесло вреда на репутацията на проекта“.

В писмото се споменава сериозен инцидент на строителната площадка, в резултат на който един работник е претърпял „тежка отворена фрактура“, след което е бил пренесен тайно в частен автомобил, а не в „оборудвана линейка“, което според египетските власти е било направено „умишлено“, за да се прикрие инцидентът.

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„Подобно поведение представлява сериозно пренебрегване както на човешкото благополучие, така и на професионалната отговорност, и съставлява грубо нарушение на правилата за безопасност на работното място, културата на ядрена безопасност и задълженията за докладване“, се посочва в писмото.

Четири допълнителни вътрешни бизнес документа на „Росатом“, прегледани от Politico, подкрепят някои аспекти от опасенията на египетските власти, като подробно описват закъснения, проблеми с качеството на строителството и пропуски в управлението на проекта. Проект за одит на „Росатом“, изготвен вътрешно през 2025 г., предупреждава за „значителен риск от неизпълнение“ на договорните задължения на компанията и прогнозира, че предварителният график за първия реактор в „Ел Дабаа“ може да се забави с 18 месеца – от септември 2028 г. до март 2030 г.

Несигурно бъдеще

Твърденията, съдържащи се в документите, хвърлят сянка върху проекта „Пакш 2“ в Унгария и вероятно ще засилят опасенията в Брюксел относно възлагането на критична европейска инфраструктура на компания, намираща се под контрола на Кремъл.

В обширен коментар на RUSI – лондонски център за анализи в областта на отбраната и сигурността – изследователите предупреждават западните държави да не правят бизнес с „Росатом“, като посочват дълбоките му връзки с руските разузнавателни служби и проблематичната му роля в насилственото управление на окупираната атомна електроцентрала в Запорожие (Украйна) - най-голямата в Европа - чрез военна сила.

За правителството на новоизбрания унгарски премиер Петер Мадяр разкритията за „Росатом“ също представляват ново главоболие - „Пакш 2“ остава незаменим за плановете на Унгария за декарбонизация на електроенергийната ѝ система и замяна на остаряващите ядрени мощности. В опит да преразгледа политиката от ерата на Орбан, правителството на Мадяр наскоро започна преглед на проекта, като постави под въпрос високата му цена и връзките с Владимир Путин.

Бившият унгарски депутат от партията на Зелените Бенедек Явор, който критикуваше правителството на Орбан, предупреди други правителства да не работят с „Росатом“. Той заяви пред Politico, че сега вярва, че твърденията, идващи от "Ел Дабаа", могат да имат големи последствия за „Росатом“ и съдбата на „Пакш 2“.