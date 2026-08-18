Пламна финландски завод на руската граница, пазещ спомен от връзките със СССР (ВИДЕО)

Резервоар, съдържащ запалим страничен продукт от производството на целулоза - талово масло, се е пропукал и е пламнал в завод във Финландия, разположен на границата с Русия. Инцидентът е станал в обект на Stora Enso в Каукопаа, в района на Иматра, съобщава местното издание Yle. Тони Яако, дежурният началник на пожарната служба към Спасителната служба на Южна Карелия, съобщи, че резервоарът се е пропукал, което е предизвикало експлозия.

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Два часа гасене на пожар

Приблизително 50 кубични метра талово масло се е разляло на територията на завода, където се съхраняват различни течности, а гасенето на пожара е продължило над два часа.

„За щастие, останалите резервоари не са били повредени. Рискът беше много висок, но пожарът не се разпространи“, поясни представител на спасителната служба.

Маслото е изтекло в езерото Саймаа

Никой не е пострадал при инцидента, но таловото масло е постъпило в езерото Саймаа чрез дъждовна канализация, където в момента се монтират бариери, а маслото вече се отстранява от водата с помощта на вакуумна цистерна. Очаква се почистването да приключи днес.

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На целлюлозно-картонном заводе Stora Enso в Финляндии в г.Иматра недалеко от границы с РФ прогремел взрыв



Вопросов два:

1.А картон ли там выпускали или…?

2.Не проделки ли Гнидашкуры,опасающегося продолжения «картонной революции»в поддержку Федорова?



Кстати,18.08 ему deadline🤡 pic.twitter.com/wXJ6nUaZAb — Natalya (@Nancy_NB_713) August 18, 2026

Таловото масло е страничен продукт от производството на дървесна пулпа, предимно от иглолистна дървесина. Това е тъмна, вискозна, мазна течност, образуваща се по време на алкалното разграждане на дървесината. Използва се в промишлеността за получаване на смоли, мастни и смолни киселини, както и други химически продукти, включително суровини за производство на сапун. Stora Enso отбелязва също, че таловото масло понастоящем се използва включително като суровина за производство на биодизел.

Таловото масло е запалимо органично вещество. Спасителите подчертават, че то е биоразградимо.

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Разследва се причината

„Stora Enso разследва причините за повишаването на налягането и разкъсването на резервоара“, добавя дежурният началник на пожарната служба към Спасителната служба на Южна Карелия, цитиран от Yle.

Причината за технологичната авария, довела до тази ситуация, се разследва, се посочва в изявление на компанията. „Производството в завода беше спряно, за да се оцени щетата и да се извършат необходимите ремонти“, поясниха от Stora Enso.

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Интересната история на финландската компания с руската ѝ "сестра" отвъд границата

Компанията се намира в непосредствена близост до финландско-руската граница. От руската страна, в Светогорск, на същата река Вуокси, се намира фабриката за целулоза и хартия „Светогорск“. Двете фирми споделят обща история - преди Втората световна война град Енсо и намиращите се там промишлени съоръжения са били част от Финландия и са били свързани с финландския концерн Enso-Gutzeit Oy. През 30-те години на миналия век Enso-Gutzeit строи целулозен завод в Каукопаа, Иматра. Производството на целулоза там започва през 1935 г.

След войната и прекрояването на държавната граница заводите на Enso се озовават в СССР, а Enso-Gutzeit губи значителна част от производствения си капацитет. Компанията запазва производството си във Финландия, включително завода в Каукопаа, а след войната и централата ѝ временно се намира там, разказва руският опозиционен канал ASTRA.

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