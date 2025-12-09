ЕК разследва Google за злоупотреба с изкуствения интелект

Европейската комисия съобщи, че започва разследване срещу американския технологичен гигант Google за използването на потребителско съдържание за развитие на изкуствен интелект (ИИ), което е в нарушение на европейските правила. Комисията проверява дали Google не налага нечестни условия на създателите на съдържание и дали не си осигурява привилегирован достъп до съдържание, което би поставило останалите разработчици на ИИ в по-слаба позиция.

"Не компенсира създателите на съдържание"

Според ЕК е възможно Google да предоставя отговори в режим ИИ, без да компенсира създателите на съдържанието, използвано за получаване на резултатите от търсенето и без да им дава възможност да откажат работата им да бъде ползвана по този начин.

Проверката засяга и задължението на създателите на съдържание в YouTube да се съгласят техните видеа да бъдат ползвани за обучение на ИИ без право на отказ, като същевременно се налага забрана на други разработчици да се възползват от това съдържание по сходен начин.

Ако съмненията на ЕК се потвърдят, ще бъде доказано нарушение на европейските правила за конкуренцията, които забраняват злоупотребата с господстващо положение. Уточнява се, че представителите на Google са информирани за проверката и че за завършването ѝ няма краен срок.

