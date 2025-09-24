Войната в Украйна:

ERP.net - от ERP системa, през Work Management, до концепцията Business OS

24 септември 2025, 18:04 часа 348 прочитания 0 коментара
ERP.net - от ERP системa, през Work Management, до концепцията Business OS

През последните години софтуерните технологии се променят с изключително бързи темпове, оказвайки влияние върху все повече области от живота ни. Известната мисъл на рисковия инвеститор Марк Андрийсън - “Софтуерът изяжда света” - е показателна за това колко всеобхватен е този процес.

Управлението на бизнеса не прави изключение от тези тенденции. Постепенно в сектора се появиха множество класове бизнес софтуер, а като най-значими сред тях се наложиха системите за планиране на фирмените ресурсите - т.нар. Enterprise Resource Planning или ERP. Самите те претърпяха много промени през годините, преминавайки от тежки on-premise решения, към гъвкави cloud - базирани системи, оптимизирани за работа през всякакви устройства, както и в уеб среда.

Днес наблюдаваме следващата голяма промяна при този клас софтуер, свързана с добавянето на Work Management (WM) функционалности, както и превръщането им в пълноценни бизнес операционни системи (Business OS).

Дълго време ERP системите бяха сърцето на логистичните и финансови операции, докато управлението на работния поток (Work Management – WM) и връзките с клиенти (CRM) се осъществяваха чрез отделни, често несвързани платформи.

“Традиционните WM системи са леки и интуитивни, оптимизирани за управление на ежедневните задачи, проекти и всички аспекти на работата в екип. Съвременните CRM решения пък служат като мост между ERP и WM, макар и с ограничена транзакционност. До скоро интеграцията на тези три стълба – ERP, CRM и WM – в един общ пакет представляваше сериозно предизвикателство, поради съществените им архитектурни и функционални различия. Ние успяхме да постигнем това и днес ERP.net включва всички тези аспекти на бизнес софтуера” - посочва Иван Аржентински, основател на българската софтуерна компания ERP.BG.

Раждането на Business OS концепцията

Бизнес операционната система представлява единна, уеб базирана среда, в която служителят влиза сутрин и разполага с всичко необходимо за работния процес през деня. От управление на файлове и документи, до комуникация с екипа, планиране на проектите и обработка на бизнес транзакциите – всичко е достъпно в контекста на единен работен процес.

„Това е естествената посока на развитие и на нашата ERP система, която вече обединява функционалности за комуникация, управление на файлове и редица други аспекти от работата на операционните системи. Промяната е значима и очаквам през следващите години изцяло да предефинира начина, по който използваме бизнес софтуер“ - добавя още Аржентински.

Тази визия вече се осъществява с последните версии на ERP.net, които я позиционират като едно от малкото решения в света, отговарящо на определението за бизнес операционна система. В добавка, компанията създаде и отделна Work Management система - Express, която включва пълноценен CRM, функции за работа в екип, за управление на проекти и много други възможности, без ERP.

Всяка фирма може да използва Work Management решението Express, дори и вече да има внедрена някаква ERP система, защото то се интегрира лесно със софтуер от други доставчици. Благодарение на интеграцията между комуникационни, проектни и файлови инструменти, компаниите могат да извлекат реални ползи от свързаната среда, без да е необходимо да променят наличната си платформа.

Предимства на интегрираната среда

Business OS носи множество осезаеми ползи за бизнесите. Сред тях са повишената продуктивност, улеснената комуникация, високата степен на интеграция и синхронизация.

Чрез премахване на необходимостта от превключване между различни приложения и системи, служителите могат да се съсредоточат върху същинската си работа. Това води до по-бързо изпълнение на задачите и намаляване на времето за реакция при вземане на решения.

В добавка, интегрираните инструменти за сътрудничество и комуникация улесняват обмена на информация между екипите, наподобявайки популярни месинджъри. Така се създава по-динамична работна среда, в която идеите се споделят бързо и ефективно, без излишни забавяния.

Гъвкавост и адаптивност

Business OS осигурява механизми за бърза адаптация към регулаторни или пазарни промени, както и лесно модифициране на процеси и структури, спестявайки време и финансови средства.

Интуитивен потребителски интерфейс

Работата с корпоративен софтуер става също толкова лесна и интуитивна, колкото ползването на персонален компютър или смартфон. Това намалява нуждата от продължително обучение и позволява на служителите бързо да се адаптират към новите системи.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
интерфейс операционни системи
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес