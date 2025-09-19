Законови промени отвориха вратата за частници да печелят от БДЖ и Български пощи

Законодателните промени за БДЖ и "Български пощи" нанежиха страстите в парламента. Промените са в Закона за жп транспорта и Закона за пощенските услуги и бяха гледани на второ четене в Народното събрание, като минаха по плана на управляващите.

За БДЖ преди гласуването обвинението на опозицията беше, че с промените се готви разпродажба "на парче". Принципно законът позволява железопътната инфраструктура да бъде отдавана на концесия. Сега беше добавено, че концесионерите са управители на жп инфраструктурата. И отпада текстът, според който събирането на инфраструктурни такси, разработването на графици за движение на влаковете, управлението на жп трафика и приемането на заявки за получаване на жп капацитет са функции единствено на Национална компания "Железопътна инфраструктура". Добавя се и дълга разпоредба, според която управителят на жп инфраструктура може да възлага на други фирми изброените по-горе дейности.

Според опозицията всичко това предполага печелившото в железниците да бъде прехвърлено в частни ръце. "По този начин добрите превози, хубавите линии, които правят пари за държавата, ще минат в частници, а останалите линии, които са на загуби, ще се поддържат от държавата", посочи Христо Расташки от МЕЧ.

Още: Пореден абсурд с лични данни - заради промени в Закона за пощенските услуги

"Предаването на ключова инфраструктура на частни лица е абсолютно безумие. Няма съмнение, че хората, които ще я вземат, ще са част от мафиотския кръг, който в момента е представляван от голяма част от залата", включи се и Ивайло Чорбов от "Възраждане".

"БДЖ не може да бъдат отдавани на частници. Ако претендирате, че можете да управлявате, все нещо трябва да покажете, че можете да го управлявате", обърна се към управляващите Красимира Катинчарова от "Величие".

Съдбата на "Български пощи"

Колкото до пощите - правителството, а не чрез изрично приет закон, ще решава кой оператор т.е. коя компания ще предоставя универсална пощенска услуга. И още - компенсациите за несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга се дават на пощенския оператор при спазване на приложимите правила за държавните помощи и съгласно акта за възлагане на услугата. Все пак е заложено, че "Български пощи" ще извършва универсалната услуга още 5 години, считано от 30 декември 2025 г.

Още: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт заради европейска директива

"Кажете си направо, че Пеевски има някакъв частен оператор, на който чрез Министерския съвет да му се даде това право, и държавата да премахне тавана на несправедливата финансова помощ, за да му се дават и пари на този частен оператор", обърна се Расташки към Кирил Добрев от БСП-ОЛ, който оглавява парламентарната транспортна комисия.

Цончо Ганев от "Възраждане" коментира, че "законопроектът директно удря директно по "Български пощи", за да ги съсипе". А Красимира Катинчарова заяви, че пощите са "на тезгяха за ликвидация". Как отговори Кирил Добрев - научете в материала на в. "Сега" ТУК!