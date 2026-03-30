Европейската строителна федерация: Още в преговорна фаза е важно да се въвеждат гъвкави ценови механизми в частните строителни договори

Планирането и оферирането на мащабни проекти става невъзможно при постоянно променящите се цени на петрола и енергията, отбелязва генералният директор на федерацията

Настоящата геополитическа нестабилност, която води до динамични промени върху цените на енергията и нарушава веригите на доставки, пряко се отразява върху строителната индустрия и стабилността й.

Повишаването на цените на петрола и енергията имат дългосрочен ефект върху строителните компании заради увеличените разходи за транспорт и логистика и поради непредвидените ценови промени на редица основни строителни материали като битум, пластмаси, изолации, лепила и бои.

„Тези незаобиколими фактори правят разходите за мащабни строителни проекти с частни възложители трудно предвидими и поставят компаниите в несигурна позиция“, категоричен е генералният директор на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) Доменико Кампогранде. В отговор на подобни предизвикателства някои европейски държави (вкл. България) въведоха механизми за преразглеждане на цените при обществените поръчки. Тези механизми са важни и при частните дългосрочни и мащабни проекти, при които рискът от ценови промени е значителен.

Строителният бранш ясно отчита, че настоящата нестабилност създава сериозни затруднения за изпълнителите. „При подаване на оферти е практически невъзможно да се предвидят бъдещите цени на материали като стомана или цимент, особено при проекти с продължителност от няколко години. Същевременно компаниите не могат да складират предварително големи количества материали, за да се застраховат срещу бъдещи поскъпвания.“ – отбелязва Кампогранде.

Тези причини водят до необходимостта от въвеждане на механизми за индексация на цените в договорите за строителство и с частни възложители, които да отчитат настоящи икономически фактори. Според Генералният директор на FIEC, прехвърлянето на целия риск върху изпълнителя е не само несправедливо, но и неефективно за реализацията на проектите. Най-често използваните механизми в Европа се базират на референтни индекси, които задействат корекция на договорените цени при достигане на определени прагове. Те се адаптират спрямо спецификите на конкретния сектор и пазар.

Ключов фактор за успешното управление на риска е сътрудничеството между инвеститори, изпълнители и клиенти, заявява Кампогранде. Строителните проекти, особено големите, не бива да се разглеждат като обикновена сделка, а като дългосрочно партньорство. И двете страни имат интерес проектът да бъде реализиран в срок, с необходимото качество и в рамките на реалистичен бюджет. Това предполага справедливо и балансирано разпределение на рисковете, включително на тези, които са непредвидими и зависят от външни фактори.

В този контекст е от съществено значение още в ранните етапи на договаряне да се предвидят механизми за преразглеждане на цените. Затова ясните договорни условия и възможностите за предоговоряване на цените при надхвърляне на конкретно определени референтни индекси, са ключови за устойчивото развитие на строителния сектор в условията на икономическа и геополитическа несигурност.