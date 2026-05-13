Междуобщинските клъстери - когато малките общини вървят заедно към Зеленото бъдеще

Споделянето на опит, знания и ресурси между общини ускорява пътя към успеха. Съчетаването на разнообразна експертиза обхваща повече критични аспекти и води до постигане на по-устойчиви решения. Когато работят заедно в подкрепа на енергийния преход, малките общини стават по-уверени и по-способни да постигат реална промяна на местно ниво.

Това е моделът, който проект LOCAL GoGREEN, финансиран по програма LIFE-2022-CET, съдава и тества като ефективна стратегия за сътрудничество между малките общини, с цел ускоряване на енергийния преход в селските райони на България, Словения, Хърватия, Италия, Испания и Германия.

В основата на проекта стои моделът на междуобщинските клъстери – партньорства между близки по дух и визия общини, които обединяват усилията си за реализиране на зелени политики и иновативни решения. Моделът работи в две посоки – местно и международно сътрудничество.

На местно ниво се създават междуобщински клъстери, които се състоят от няколко общини в близко географско разположение и с обща цел за устойчиво развитие. Създадените клъстери образуват транснационална общинска мрежа, която обменя опит, знания и идеи за преминаване към чиста енергия. Така на местно ниво се постига по-широк обхват на действие, по-голяма гласност, по-висока обществена и политическа ангажираност.

Международното сътрудничество, от своя страна, осигурява платформа за обмен на знания и опит, която отваря врати към участие в мащабни европейски инициативи. Най-ценното е, че клъстерният модел на междуобщинско сътрудничество е отворен и в него винаги могат да се включат нови участници.

В България водеща роля в този процес има община Дряново, която заедно с Трявна и Севлиево изгражда действащ междуобщински клъстер. Общините вече имат успешен опит в съвместната работа чрез инициативи като МИГ „Дряново – Трявна в Сърцето на Балкана“ и Регионалното депо за отпадъци – Севлиево. Днес участието в клъстера надгражда това партньорство в посока устойчиво енергийно развитие.

Снимка 1 – Среща на партньорите в община Дряново

Успешен пример от работата на клъстера е участието на Дряново и Трявна в проекта „Съвместен подход на Дряново и Трявна за прилагане на интегрирани мерки в областта на климата и енергията“, който беше одобрен в рамките на седмата покана на Европейския механизъм за градско развитие (EUCF). В резултат, двете общини ще разработят интегрирани инвестиционни концепции за енергийно обновяване на сгради, които включват изграждане на фотоволтаици и промяна на уличното осветление. С тях те ще кандидатстват пред национални и европейски фондове за осигуряване на финансиране по ускорени процедури.

На международно ниво изградената транснационална общинска мрежа участва в поредица от срещи и уебинари по основни направления на енергийния преход – енергийна ефективност на сгради, създаване на енергийни общности и устойчива мобилност. В резултат на това активно сътрудничество пилотните общини изготвиха пътни карти за чист енергиен преход. Предстои подготовка на прединвестиционни проучвания за ключови проекти, улесняващи достъпа на гражданите до евтина енергия и подобряване на местната инфраструктура.

Община Дряново изпълнява проектните дейности с методическата подкрепа на консултантска фирма Аберон ООД, която предоставя експертиза и опит за по-ефективното планиране и реализиране на зелени политики на местно ниво.

Моделът на междуобщинските клъстери показва как чрез ефективно използване и надграждане на съществуващи практики и инструменти за вземане на решения, съчетани с опростени методологии за планиране и нови финансови механизми, зеленият преход може да се превърне в реален двигател на развитието. В този процес партньорството и знанието очертават ясна и целенасочена визия за бъдещето.

Снимка 2 – Първа Асамблея на транснационалната общинска мрежа – Понферада, Испания

