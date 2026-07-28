"Скъпи коли са паркирани до рушащи се къщи": Полско семейство, обикалящо Европа, видя България като машина на времето

Полско семейство, участващо в европейска инициатива, свързана с електромобилите, разказа за престоя си в България, коментирайки ужасните ни пътища и скритите в храстите полицаи.

30/30 EV Challenge е международно автомобилно пътешествие (road trip) с електрически автомобил, предприето от полско семейство - Мачек, Каролина и двете им деца. Тяхната цел е амбициозна - да преминат през 30 европейски държави за 30 дни изцяло с електромобил, като по този начин тестват реалната зарядна инфраструктура, пътищата и семейната динамика при такова екстремно пътуване.

"България е като машина на времето"

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"Шофирането от Румъния в България е като да се качите в машина на времето директно обратно в Полша през 2004 г. Пътищата тук са ужасни, но новите магистрални участъци са страхотни. Ограниченията на скоростта са само предложение и никой не ги спазва, а полицията се крие зад храсти и в странни малки кабинки", отбелязват от 30/30 EV Challenge.

"Въпреки че границите уж са отворени, трябваше да чакаме на дълга проверка, където първо ни попитаха за целта на пътуването ни, а след това за подробностите", пише още семейството.

"В малките селца скъпи коли са паркирани до рушащи се къщи. И откъде идват всички тези бездомни кучета? Планинските пейзажи на заден план са прекрасни. Нощувката ни в Монтана се оказа голям хит, защото градът разполага с красив парк с фонтан, пълен с усмихнати младежи, а местен ресторант ни сервира обилна гурме вечеря само за няколко евро. Утре отново сме зад волана, за да караме по-навътре в България и да се отправим към Гърция!", завършват своите впечатления те.

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