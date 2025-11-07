Grand Hotel Bansko отвори първия падел корт в района

Спортът, който завладя света, вече е тук в Grand Hotel Bansko – кортът, изграден от Pulse Gym Shop с висококачествени материали и LED осветление, съчетава модерен дизайн, спираща дъха планинска гледка и е перфектното допълнение към концепцията на хотела за активен и премиум начин на живот.

Това модерно съоръжение е още една стъпка към предлагането на изключително спортно и луксозно преживяване.Със своята съвременна визия, безкомпромисно качество и професионално изпълнение, хотелът продължава да утвърждава позицията си като водеща дестинация за активен отдих.

Новото съоръжение предоставя на гостите възможност да се насладят на един от най-бързо развиващите се спортове в света, без да напускат удобствата на луксозния хотел.

Паделът бързо се превръща в спорт, който просто трябва да опитате. Лесен за научаване, забавен и много социален, той комбинира най-доброто от тениса и скуоша, без да е изтощителен. Това е идеалният начин да сте активни, да се забавлявате с приятели и дори да поддържате формата си, без да усетите тренировката като тежка работа. Затова и все повече хора го определят като спорт на бъдещето.

Днес вече можете не само да наемете корта за игра с приятели и да се насладите на незабравими спортни моменти заедно, но и да си закупите собствена ракета, която да ви съпътства във всяко ново предизвикателство на корта и да превърнете падела в своя страст.

Вашият Пирински оазис – Grand Hotel Bansko

Grand Hotel Bansko е водеща дестинация в сърцето на Пирин планина, идеален избор за тези, които търсят съчетание между лукс, комфорт и активен начин на живот. Хотелът предлага възможности за спорт като ски, планински туризъм и падел, което го прави предпочитано място за семейства, спортисти и любители на качественото време на открито.

Хотелът предлага 5* Ultra All-Inclusive, пет ресторанта, включително сладкарницата Cake & Art, както и обновени ресторант и външна СПА зона. СПА центърът с термални басейни осигурява пълен релакс, а 5-те звезди на хотела гарантират още по-високо ниво на комфорт и обслужване.

С новия панорамен падел корт, Grand Hotel Bansko затвърждава позицията си като лидер в предлагането на модерна спортна инфраструктура и незабравими преживявания за своите гости.