Grand Hotel Sveti Vlas – “Фитнес & СПА комплекс” за 2025 година

Един от най-любимите хотели, разположен на първа линия до морето – Grand Hotel Sveti Vlas – за пореден път бе удостоен с престижно отличие „Фитнес & СПА комплекс на годината“. Наградата е присъдена от експертното жури на националният конкурс „СПА на годината“, съставено от независими специалисти, сред които Малин Бистрин, заместник-председател на БХРА, и Александър Ковачев, интериорен дизайнер, които оценяват не само предлаганите удобства, но и цялостното преживяване на гостите – от съвременно оборудвания фитнес Pulse и висококачествения СПА център, до изисканата атмосфера и безупречното внимание към всеки детайл.

Фитнес и СПА, които отговарят на най-високите стандарти

Pulse Fitness&Spa предлага просторни, модерно оборудвани зали с уреди за кардио, силови и функционални тренировки, както и професионални програми и квалифицирани треньори, които подпомагат индивидуалния подход.

След тренировка гостите могат да се отпуснат в обновената СПА зона, включваща вътрешни и външни басейни, джакузита, сауни, ароматни парни бани и релакс пространства. Комплексът е проектиран с внимание към всеки детайл и предоставя цялостна инфраструктура за физическа активност и възстановяване, която функционира през всички сезони, комбинирайки ефективни тренировки, релакс и комфорт в едно изключително изживяване.

Морето винаги е на една крачка разстояние

Луксозната атмосфера, в съчетание с удобствата на съвременния СПА и фитнес център Pulse, превръща престоя в изключително комфортно и пълноценно изживяване – подходящо както за активна почивка, така и за релакс с цялото семейство.

Като петзвезден Ultra All Inclusive комплекс, Grand Hotel Sveti Vlas допълва високото ниво на обслужване с разнообразна гурме кухня, първокласни напитки и внимателно подбрани услуги, които гарантират безгрижен и завършен престой за всеки гост. Хотелът е на първа линия до морето, така че сутрин всеки гост може да започне деня си с разходка по плажа или да се наслади на изгледа от стаята си.

Признание за лидерство и качество

Отличие като „Фитнес и СПА комплекс на годината“ е доказателство за постоянните усилия на екипа да внедрява иновации и да предлага висок стандарт на услуги. Grand Hotel Sveti Vlas утвърждава репутацията си като любима дестинация за всички гости, които търсят комбинация от активен начин на живот, релакс и лукс край морето.