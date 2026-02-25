ИКЕА България и УНИЦЕФ България отправят послание ,,да четем между цветовете“

Кампанията по повод Деня на розовата фланелка призовава възрастните да разчитат скритите чувства на децата и да ги подкрепят

За поредна година по повод Деня на розовата фланелка ИКЕА България стартира кампания, с която да повиши чувствителността на обществото по темата за насилието и тормоза в училище. И тази година инициативата се реализира в партньорство с УНИЦЕФ и е под надслов „Чети между цветовете“, а целта ѝ е да насърчи родителите и учителите заедно да бъдат по-наблюдателни към вътрешния свят на децата, и да ги подкрепят да разпознават и изразяват емоциите си.

„Децата и родителите споделят нарастваща нужда от социална и емоционална свързаност и често намират тази близост в спокойствието на своя дом. Там е мястото, където чрез игра или рисунка децата могат да изразят дори без думи своя страх, напрежение или болка. В центъра на кампанията тази година стои именно това убеждение – че нашата роля като възрастни е да ги слушаме внимателно и да разчитаме посланията им, за да можем да ги подкрепяме с грижа и любов.“, споделя Йоана Цонева, маркетинг мениджър ИКЕА България.

„Училището е мястото, където децата прекарват голяма част от деня си и се учат на социално-емоционални умения и взаимна подкрепа. Програма „Стъпки заедно“ на УНИЦЕФ насърчава както децата, така и възрастните - учители и родители да помагат на децата да израстват по-уверени, за да могат да разпознават и изразяват своите емоции и да уважават емоциите на другите. Така те развиват емпатия, чувство за принадлежност и се чувстват по-спокойни и щастливи както в училище, така и в къщи“, споделя Надя Безева от екипа на УНИЦЕФ България.

Денят на розовата фланелка е повод в училище да започне разговорът за емоциите.

Добра практика в програма „ Стъпки заедно“ е училищата да започнат с разговор-упражнение по социално-емоционално учене на тема „Един мой ден в училище“. Чрез него учениците:

разбират как се чувстват;

разбират как се чувстват другите;

реагират по-спокойно в трудни ситуации;

решават конфликти;

работят по-лесно в екип.

Целта на упражнението е децата да бъдат уверени в разпознаването на емоциите си и емоциите на другите, след което да могат да ги изразят чрез рисунка – какви емоции преживяват най-често в училище, как ги усещат и по какъв начин ги показват. За да се проведе урокът, всяко училище може да използва идеи от „Работилниците за срещи на класа“, от програма „Стъпки заедно“ и да направи инсталация с рисунките на децата, за да отвори дискусия с родителите за съвместна работа.

В рамките на кампанията, ИКЕА и УНИЦЕФ подадоха това предизвикателство в няколко училища и събраха първите рисунки на емоциите, като се надяват тази идея да достигне чрез кампанията до повече училища и родители в страната. Всичките получени рисунки от предизвикателството ще бъдат включени в специална изложбена инсталация в магазините на ИКЕА в София и Варна. Чрез цветовете, формите и символите децата ще могат да покажат как изглежда един обикновен учебен ден през техните очи – в класната стая, в междучасието, в момент на радост, притеснение, гордост или несигурност.

„Чети между цветовете“ продължава последователните усилия на ИКЕА в подкрепа на децата и тяхното развитие. Още от 2019 г. компанията подкрепя програмата „Стъпки заедно“, насочена към превенция на насилието в училище и изграждане на среда, в която всяко дете се чувства прието и разбрано. Програмата се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката.

С тази кампания партньорите отправят послание, че детските емоции често намират израз извън думите. А когато възрастните се вгледат с внимание, се отваря пространство за диалог, доверие и навременна подкрепа.

*УНИЦЕФ не се ангажира и не препоръчва конкретни марки, продукти и услуги.