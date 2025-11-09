ДАНС влезе извънредно в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и в офисите в София

Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) извършва проверки в рафинерията на “Лукойл” в Бургас, която е собственост на руския петролен гигант "Лукойл", и в офисите на "Лукойл - България". Това съобщават Mediapool и БНТ, позовавайки се на свои източници.

Проверката е стартирала още преди два дни, като са инспектирани бази на компанията. Оставена е дори допълнителна охрана, а проверки са правени и в офисите в София, които в събота и неделя са празни. Не е ясно какво проверяващите са очаквали да открият там.

От правителството твърдят, че за проверките не са били информирани нито министърът на енергетиката Жечо Станков, нито министърът на икономиката Петър Дилов, нито самото правителство. За провежданата акция също така липсва до момента официална информация, подчертават още медиите. От ДАНС също са отказали коментар.

Не е ясно какво точно се проверява в базите в Бургас и в офисите в София. Възможно е обект на проверката е дали компанията поддържа задължителните резерви на горива, които са изискване по закон.

Засилена е охраната както на рафинерията "Нефтохим - Бургас", така и на другите ключови бази в цялата страна.

